Buchdorf

08:23 Uhr

Pläne für betreutes Wohnen in der Ortsmitte von Buchdorf

So könnte das Projekt zum Betreuten Wohnen in Oberndorf einmal aussehen.

Plus In Buchdorf ist von privater Seite ein Projekt für betreutes Wohnen geplant. Was der Initiator genau vor hat und wann das Vorhaben verwirklicht werden soll.

In Buchdorf ist von privater Seite ein Projekt für betreutes Wohnen geplant. Günther Otto möchte in ruhiger, zentraler Lage eine Anlage mit elf Wohnungen und einer Cafeteria bauen. Die Pläne sollen demnächst im Gemeinderat vorgestellt, das Vorhaben 2022 verwirklicht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen