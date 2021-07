Unfall in Buchdorf: Zwei Autos landen auf dem Dach

In Buchdorf hat sich ein durchaus spektakulärer Unfall ereignet. Zwei Autos überschlugen sich.

Einen durchaus spektakulären Unfall meldet die Polizei aus Buchdorf. Am Donnerstag um 17.33 Uhr, stießen im Gewerbegebiet zwei Autos mit Augsburger Zulassung zusammen. Eine 68-jährige Kleinwagenfahrerin wollte im Industriering wenden und übersah dabei einen auf der vorfahrtsberechtigten Anton-Jaumann-Straße nahenden Geländewagen, den eine 42-Jährige steuerte. Es folgte ein Zusammenprall mit hoher Geschwindigkeit, in dessen Folge sich beide Pkw überschlugen und auf dem Dach landeten.

Der Sachschaden bei dem Unfall in Buchdorf summiert sich wohl auf mindestens 40.000 Euro

Die Frauen konnten sich selbst aus ihren demolierten Fahrzeugen befreien. An dem Geländewagen entstand nach ersten groben Schätzungen ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, an dem Kleinwagen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Alle Airbags in den Fahrzeugen lösten aus. Die Seniorin erlitt Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte die 68-Jährige ins Krankenhaus. Die 42-Jährige blieb den eigenen Angaben zufolge unverletzt. (dz)

