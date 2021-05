Wieder ist in Buchdorf das Rad eines Autos gelockert

In Buchdorf hat ein Unbekannter die Radmuttern an einem Auto gelockert. Geht nun eine Serie weiter?

Treibt in Buchdorf ein Unbekannter wieder ein sein Unwesen und lockert die Muttern beziehungsweise Schrauben an den Rädern von Autos? Diese Frage steht nach einem neuerlichen Vorfall im Raum. Eine 34-Jährige bemerkte nach Angaben der Polizei am Freitag zur Mittagszeit, dass sich ihr Pkw auffällig steuern ließ. Die Frau schaute nach und stellte sie fest, dass am vorderen linken Rad vier der fünf Muttern völlig lose waren.

Das betroffene Auto war in Buchdorf in der Hauptstraße geparkt

Der Pkw war am Vormittag in der Buchdorfer Hauptstraße geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670.

Im vorigen Jahr hatte es in Buchdorf, aber auch in anderen Orten der Region eine ganze Reihe von solchen Fällen gegeben. Es passierten in der Folge auch mehrere Unfälle. Die gingen glücklicherweise glimpflich ab. (dz)

Lesen Sie auch: