vor 40 Min.

Buchdorfer Zweigesang lädt ein

Lieder, Musik und Texte zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit

Am kommenden Sonntag, 24. November, 17 Uhr, findet in der Stadtpfarrkirche St. Walburga in Monheim ein Kirchenkonzert mit dem Buchdorfer Zweigesang – Mutter Maria Eisenwinter und Tochter Erna Dirschinger – statt. Es steht unter dem Motto: „Wieder geht ein Jahr zu Ende“.

Gedanken, Lieder und Gedichte zum Monat November, zum ausgehenden Kirchenjahr, zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit sowie zum kommenden Jahreswechsel hat Erna Dirschinger zusammengestellt. Die beiden Frauen wollen mit ihren Liedern in bekannter Weise Erinnerungen wecken und Vorfreude auf alles Kommende weitergeben.

Unter anderem stehen auf dem Programm: „’S letzte Blattl“, „Frauenkäferl“, „Ist wohl ein schöne Zeit“, „Nimm die Stunden wie sie kommen“, „In am kloina Dörfle“, „An einem Tag, keiner weiß wann“, „Die Rose“, „von guten Mächten wunderbar geborgen“ und in Aussicht auf die kommende Adventszeit: „Tragt in die Welt nun ein Licht“. Und wenn noch Zeit bleibt, erklingt „’s ist Feierabend“. Wie immer sind die Zuhörer herzlich zum Mitsingen eingeladen. (dz)