Bühne frei für den Thaddäus-Herbst

In Kaisheim geben sich wieder Größen ihrer Zunft ein Stelldichein. Das ist im Einzelnen geboten

Das Herbstprogramm der Kleinkunstbrauerei Thaddäus liegt vor. Einmal mehr erwarten attraktive Konzerte das Publikum.

Den Thaddäus-Herbst eröffnet am Freitag, 27. September, Thomas Schreckenberger mit „Hirn für alle“. Er ist ein vielfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger. Sein Programm ist ein Rundumschlag durch Politik und Gesellschaft – ein Abend für alle, die gerne selber denken oder es einfach mal wieder ausprobieren wollen. Aber Vorsicht: Denken ist wie Sex! Wenn man damit anfängt, möchte man es immer wieder tun.

Am Freitag, 4. Oktober, kommen Die Goldfarb-Zwillinge mit „klein & gemein“ ins Thaddäus. Die eineiigen Zwillinge aus Essen haben Schauspiel und Tanz studiert und finden nun als Kabarettistinnen auf der Bühne eigene Worte. Sie treiben ihre Pointen stets auf die Spitze und geben einen atemberaubenden Takt vor: bitterböse, präzise und mit einem gehörigen Schuss jüdischem Humor.

Die Marxbrothers der Musikclownerie Microband präsentieren am Freitag, 18. Oktober, „Classica for Dummies“. Die Microband, das sind die Musiker Luca Domenicali und Danilo Maggio. Sie fanden sich in Bologna Mitte der 80er-Jahre, begeistern seitdem mit Musik-Comedy und treten in der ganzen Welt auf. Zum 30. Bühnenjubiläum entwickelten sie „Classica for Dummies“, ein Programm, ganz der klassischen Musik gewidmet. Ein irrwitziger Abend, bei dem die Klassik-Fans aber auch die Klassik-Banausen sich köstlich amüsieren werden.

Am Freitag, 25. Oktober, kommt Die Buschtrommel mit „Dumpf ist Trump(f)“. Das Leben ist schön! Donald Trump lügt und kaspert sich durchs Amt, Erdogan bekommt den Friedensnobelpreis und Markus Söder wird Vorsitzender – der bayerischen AFD… Willkommen im Buschtrommel-Universum. Britta von Anklang und Andreas Breiing lästern über Politik und Gesell-schaft, trommeln auf den Busch, dass die Äste knacken.

Das Projektseminar des Gymnasiums Donauwörth zeigt am Donnerstag, 31. Oktober, unter Leitung von Heidi Thum-Gabler mit „Sauguat: Volksmusik – VolXmusik“, dass Jugend und Volksmusik keine unversöhnlichen Extreme sind. Mit Violine, Gitarre, Saxofon, Klavier, allerlei Schlagwerk, Tröten und Gesang sorgen sie für einen unvergesslichen Abend, wo sich Tradition und Moderne verbinden. Als Gäste wirken die Usseltaler Alphornbläser und die bekannte und beliebte Fernsehmoderatorin und Musikerin Traudi Siferlinger mit.

Am Freitag, 1. November, treten Magic Acoustic Guitars mit „Guitar Deluxe“ auf. Seit über elf Jahren zelebrieren Matthias Waßer und Roland Palatzky pure meisterliche Spielfreude und gehören zu den besten Gitarrenvirtuosen Deutschlands.

Die musikalische Lesung „Kennen Sie das Fräulein Pollinger?“ bringen Johanna & Veronika Bittenbinder am Freitag, 8. November, auf die Bühne. Lebenswelten junger Frauen – damals in den 1920er-Jahren und heute, knapp 100 Jahre später, präsentiert das musikalisch-literarische Projekt der Bittenbinders. Hier die Lebenswirklichkeit mit ihren Zwängen, dort Hoffnungen und Sehnsüchte – gesehen aus einer weiblichen Perspektive.

Paul Weigl, Poetry Slamer, kommt mit „Passionsfrüchtchen – wie man Leidenschaft“ am Freitag, 15. November. Er tobt sich auf der Bühne komplett aus. Dabei führt er durch unseren teils paradox anmutenden Alltag, geprägt von peinlichen Feiereinlagen, dem digitalen Blödsinn, der Suche nach dem passenden Handyvertrag bis hin zu uns selbst.

Ein Drei-Gänge-Menü gibt es mit Anatol Regnier am Donnerstag, 21. November, ab 19 Uhr. Er beschreibt in „Wir Nachgeborenen“, wie Kinder berühmter Eltern mit dem Ruhm ihrer Vorfahren umgehen. Seine Lesung begleitet der Schriftsteller, Chansonnier und Gitarrist mit Chansons von Wedekind, Brecht und anderen Größen aus Literatur und Kabarett.

Am Samstag, 23. November, gibt es wieder den Kathreintanz mit der Thürlesberger Tanzlmusik.

„Einfach Compli-Katie!“ heißt das Programm von Katie Freuden-schuss am 22. November. Sie ist Kabarettistin, Sängerin, Pianistin und Sachensagerin. Emotional und humorvoll improvisiert sie dabei verbal und am Klavier mit Zuschauern und Situationen und stellt die Frage: „War das Leben eigentlich schon immer so kompliziert“?

Zweimal kommt Django Asül ins Thaddäus und zwar am Donnerstag, 28., und Freitag, 29. November. Sein „Rückspiegel 2019“ zeigt das Jahr in 100 vergnüglichen Minuten.

Heuer findet „Die schöne wilde Weihnacht“ am Freitag, 13. und Samstag, 14. Dezember, statt. Die Mehlprimeln werden diesmal von der Harfenistin Konstanze Kraus und dem Zitherspieler Thomas Schechinger unterstützt.

Den Abschluss bilden die „Nachweihnachtlichen Betrachtungen“ der Mehlprimeln am Donnerstag, 26. Dezember. Ganz im traditionellen Stil des Duos werden keine Plätzchen aufgetischt, sondern Humor, Spott und viel Musik. (dz)

Alle Veranstaltungen beginnen – wenn nicht anders angegeben – um 20 Uhr. Karten gibt es bei Judith Plass-König, Telefon 09099/9665766, oder über E-Mail: karten-thaddaeus@gmx.de.

