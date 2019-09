00:32 Uhr

Bürger für Bürger rüstet sich für die Wahl

Verein in Bäumenheim legt Ziele fest und erweitert seinen Vorstand

„Wir sind weiterhin im Aufwärtstrend. Und das ist gut so“, erklärte der Vorsitzende und Dritte Bürgermeister Nico Hippe bei der Jahreshauptversammlung des Vereins „Bürger für Bürger“ in Bäumenheim. „Es ist mehr als wichtig, eine Gruppierung wie uns im Gemeinderat zu haben, die sich ausschließlich mit Gemeindethemen beschäftigt und für die Neutralität im Gemeinderat steht“, fügte er hinzu. „Wir sind keine Mehrheitsbeschaffer. Für uns zählt nur das Gemeindewohl. Dafür arbeiten wir.“

In seinem Rückblick betonte er, dass man in dieser Zeit intensiv gearbeitet und einige Erfolge erzielt habe. Das zeige allein schon die stetig steigende Mitgliederzahl auf aktuell 49, worin sich das große Interesse der Bürger für die Gemeindepolitik zeige. Allein in den vergangenen zwei Jahren kamen neun Mitglieder hinzu. Den Fokus der Arbeit wolle der Verein in Zukunft auf die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde legen, um im bestehenden Wettbewerb mit anderen Kommunen nicht ins Hintertreffen zu geraten. Den Bürgern eine überdurchschnittliche Lebensqualität zu bieten, sei eine der zentralen Aufgaben. Als wichtige Themen nannte er die Wohnraumgestaltung, die Gewerbeneuansiedlung, die Pflege der Gewerbetreibenden, die Ansiedlung von Gastronomie, die Verbesserung des Erscheinungsbildes und den Bereich Freizeit. „Es gibt noch viel zu tun“, stellte Hippe fest. Im Anschluss an den Bericht des Vorsitzenden standen Neuwahlen auf dem Programm. Die Bürger für Bürger haben den Vorstand erweitert. Als Beisitzer neu gewählt wurden Tobias Kampfinger, Andrea Gehrig und Maria Hausmann. (dz)

Führungsgremium: Erster Vorsitzender Nico Hippe, Zweiter Vorsitzender Benjamin Baumann; Kassier Hartmut Hörr, Schriftführerin Marika Schimmer, Beisitzer sind: Maria Hausmann, Tobias Kampfinger, Nadine Kampfinger, Martina Löschinger, Christian Michalke, Andrea Gehrig; Hansrobert Schimmer.

