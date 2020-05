vor 44 Min.

Bürger im Landkreis halten sich an Maskenpflicht

Seit Montag gilt in Bayern die Maskenpflicht, was die Polizei in Nordschwaben und auch im Landkreis Donau-Ries kontrolliert. 230 Einsatzkräfte waren seit Montag für Überwachungsmaßnahmen in Nordschwaben im Einsatz. Täglich wurden zwischen 2400 und 2700 relevante Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert, heißt es vom Polizeipräsidium in Augsburg.

Lediglich 22 Personen ohne Masken angetroffen

Im Landkreis wurden lediglich fünf Personen angetroffen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben. Ein Großteil davon sind Bürger, die sich mit anderen verabredeten.

In Bezug auf die Maskenpflicht stellten die Einsatzkräfte in den ersten drei Tagen eine sehr gute Akzeptanz und Umsetzung in der Bevölkerung fest. Viele Personen legten eine Mund-Nasen-Bedeckung sogar freiwillig in Bereichen an, wo aktuell keine Verpflichtung zum Tragen besteht. Auch Schüler hielten sich vorbildlich an die Maskenpflicht. Im Landkreis wurden 22 Bürger Donau-Ries auf die nun herrschende Pflicht hingewiesen, die dann auch entsprechend handelten. (dz)

