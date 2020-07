vor 32 Min.

Bürger müssen das Trinkwasser weiterhin abkochen

In der Probe, die am Samstag genommen wurde, sind wieder Keine gefunden worden. Ein Schwerpunkt schein in der Parkstadt, sowie in Berg und Zirgesheim zu liegen.

Die Anordnung, dass in weiten Teilen der Stadt Donauwörth sowie im Tafheimer Ortsteil Rettingen das Trinkwasser abgekocht werden muss, gilt nach wie vor. Das teilte die Stadt am Montagmittag mit.

Nach den jüngsten Untersuchungsergebnissen zur Trinkwasserverkeimung vom Sonntag (Tag der Probenahme war der Samstag) ergaben sich weiterhin – wie seit der Erstbeprobung am 22. Juli – koliforme sowie E-koli-Keime im Trinkwasser mit dem örtlichen Schwerpunkt in der Hoch- und Mittelzone Donauwörths (Parkstadt, Berg und Zirgesheim). Bei E-koli-Keimen handelt es sich um einen Indikatorkeim für Krankheitserreger. Die Stadtwerke Donauwörth sind auf Suche nach der Ursache der Verkeimung.

Das Abkochgebot vom 24. Juli bleibt damit bis auf Weiteres bestehen. Die eingerichtete Hotline ist weiterhin unter Telefon 0906/789-270 tagsüber bis 17 Uhr zu erreichen, der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Donauwörth ist unter der Telefon 0906/789-520 geschaltet.

