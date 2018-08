vor 36 Min.

Bürgerbegehren sammelt Stimmen gegen die Straßenverlegung

Im Bäumenheimer werden Einwohner aktiv, die die Trassenänderung der Mertinger Straße verhindern möchten. Warum sie der Gemeinde rechtswidriges Handeln vorwerfen und welche Alternativen zu deren Plänen sie favorisieren

Von Fabian Kapfer

In Bäumenheim hat sich ein loser Verband von Aktivisten formiert, die das erklärte Ziel haben, einen Bürgerentscheid zu initiieren. Dazu sammeln sie jetzt in einem Bürgerbegehren Unterschriften. Sie wollen sich damit gegen den Gemeinderatsbeschluss wehren, die Mertinger Straße im Zuge der Ausweitung des Betriebsgeländes der Firma Geda-Dechentreiter zu verlegen. Einer der Haupt-Gegner dieses Beschlusses ist Manfred Seel. Er hatte als einziger Gemeinderat damals seine Zustimmung verweigert.

Der Gastraum im Bäumenheimer Sportheim war am Dienstagabend komplett gefüllt. Dort informierten die Initiatoren des Bürgerbegehrens über ihre Intentionen und Ziele. Manfred Seel trat als deren Sprecher auf und führte durch den Info-Abend. In einem sachlichen Vortrag legte er den Interessierten den Standpunkt der Gegner dar. Sie wollen der Erhalt der jetzigen Mertinger Straße und deren Sanierung, von der jeder Bürger profitieren könne, anstatt eine kostenintensive neue Ortsverbindungsstraße, die nach ihrer Einschätzung lediglich einem einzigen Unternehmen nützt.

Neben Seel, der eine Waschanlage direkt an der Mertinger Straße besitzt, kämpft auch Anlieger Werner Schnuse gegen die Verlegung. Er betreibt eine Autowerkstatt direkt an der Mertinger Straße und fürchtet um seine Existenz. „Ich habe den Betrieb seit 33 Jahren und gerade meine Schulden abbezahlt. Mir wird durch das Vorhaben die Existenzgrundlage entzogen und mir entstehen sämtliche Nachteile“, so Schnuse beim Info-Abend. Sein Betrieb würde bei neuer Verkehrsführung in einer Sackgasse liegen. Da der Verkehr nicht mehr direkt an ihren Standorten vorbeiführen würde, sei mit sehr hohen Einbußen zu rechnen, so befürchten die Betreiber. Ebenfalls betroffen ist auch ein Möbelgeschäft, von denen sich aber bei der Info-Veranstaltung niemand zu Wort meldete. Werner Schnuse bezeichnete die Entscheidung abschließend als „Schande für das Dorf“.

In seiner Präsentation kritisierte Seel zudem, dass über Alternativen im Gemeinderat erst gar nicht nachgedacht worden sei. „Es gibt zahlreiche Beispiele von Firmen, die es besser gelöst haben. Der Bau einer Fußgängerunterführung wie bei der Firma Zott oder eine Straßendurchführung auf dem Firmengelände wie bei der Firma Grenzebach zeigen, dass es auch anders geht“, so Seel. Dafür erntete er – wie auch des öfteren an diesem Abend – Applaus. Zusammen mit den anderen Aktivisten fordert er den Bau einer Straßenunterführung oder den eines Kreisverkehrs auf Kosten der Firma Geda.

Ein Katalog mit 26 Fragen zur Verlegung der Mertinger Straße – Manfred Seel hatte ihn im Vorfeld der Veranstaltung am 23. Juli an Bürgermeister Martin Paninka gesandt –, blieb bis zum Info-Abend unbeantwortet. Seel kritisierte dies scharf. „Leider habe ich keine einzige Antwort auf die Fragen erhalten. Dieses Verhalten des Bürgermeisters und des Gemeinderats bestätigt uns noch mehr in unserem Vorhaben, die Verlegung zu verhindern. Es bleiben nach wie vor viele Aspekte offen“. Die Kosten des Neubaus, der Planung und wie viel die Firma Geda davon bezahlt – das sind die Fragen, auf die die Anwesenden im Bäumenheimer Sportheim gerne Antworten hätten.

Des weiteren hielten Seel und Schnuse der Gemeinde vor, rechtswidrig zu handeln. „Es gibt einen Altvertrag, den Werner Schnuse mit der Gemeinde hat, bei dem er die Festsetzungen des Bebaungsplans unterschrieben hat. Diese Bestandsgarantie wird ignoriert“, so die Aktivisten.

Nun geht es für sie darum, im Rahmen des Bürgerbegehrens ausreichend Unterschriften zu sammeln, um einen Bürgerentscheid zu erreichen. Die Listen liegen unter anderem bei Seel in der Tankstelle und bei Schnuse in der Werkstatt aus. Etwas weniger als 400 Unterschriften werden benötigt. Manfred Seel zeigt sich sehr zuversichtlich, diese bald zusammen zu bekommen.

Abschließend betont er noch einmal: „Es geht uns nicht darum, der Firma Geda zu schaden. Sie ist wichtiger Bestandteil der Gemeinde Asbach-Bäumenheim und soll auch expandieren. Wir haben nur ein Problem mit einer Straßenverlegung, von der nur ein einzelner Industriebetrieb profitiert und die Unmengen an Geld kostet, das unseren Bildungseinrichtungen am Ende fehlt“.

