Bürgerentscheid

17:58 Uhr

Tanzhaus: Ist ein Neubau doch nachhaltiger?

Plus Die Befürworter des Rück- und Neubaus des zentralen Gebäudes legen neue Argumente vor. Sie gehen zudem von Fördergeldern aus. Der Bürgerentscheid rückt nahe.

Von Thomas Hilgendorf

Für beide Seiten geht es nun in den Endspurt des Wahlkampfs. Die Rede ist nun nicht von der Bundestagswahl – sondern von dem in Donauwörth am selben Tag stattfindenden Bürgerentscheid zur Zukunft des Tanzhauses. Die Initiatoren des „Neuen Forum Tanzhaus“ wollen einen kompletten Neuanfang: Rückbau und Wiederaufbau. Kleiner, kompakter, energieeffizienter. Das Neue Forum legt jetzt weitere Überlegungen zu seinem Konzept vor, die nun vor allem die Nachhaltigkeit in den Blickpunkt setzen sollen. Die Initiatoren betonen: Der Rück- und Neubau sei nachhaltiger – eine Argumentation, die viele überraschen mag.

