vor 31 Min.

Bürgerhaus und Dorferneuerung

Die Amerbacher Liste nominiert ihre Kandidaten für den Stadtrat. Welche Projekte anstehen

Die Amerbacher Liste hat ihre Kandidatenliste für die Stadtratswahl im März 2020 aufgestellt. Zu der Versammlung kamen 48 Personen.

Stadtrat Wolfgang Hoinle berichtete in seinem Rückblick über die Umsetzung der Wahlziele der Amerbacher Liste aus dem Jahr 2014.

Hier erwähnte er die Baugebiete „Birket“ in Wemding und „Kreuter Berg II“ in Amerbach, die Asphaltierung der Verlängerung Heugasse und Rodelbachstraße in Amerbach sowie die Kanalsanierungen in Wemding. Außerdem berichtete Hoinle von der geplanten Vervollständigung des Radweges nach Wemding und den notwendigen Gehwegsanierungen in Wemding und Amerbach.

Ortsteilreferent und Stadtrat Karl Strauß bedankte sich für die geopferte Zeit und die immer bestmögliche Unterstützung von Wolfgang Hoinle und Robert Behringer in der bald ablaufenden Stadtratsperiode.

Strauß informierte auch über die anstehenden Maßnahmen der kommenden sechs Jahre in Amerbach. Es seien ein Bürgerhaus und die weitere Nutzung des „Haus der Vereine“ zu planen und weitere Bauplätze anzubieten. Zu unterstützen seien Dorfkernsanierung und der Erhalt des Dorfcharakters sowie Maßnahmen der Dorferneuerung. Aber auch in Wemding stünden große Projekte an: der Neubau des Feuerwehrhauses und die Generalsanierung des Kindergarten St. Marien. Wichtig seien zudem die Ärzteanwerbung und die Einrichtung von zusätzlichen Pflegeplätzen.

Strauß berichtete ausführlich über die beruflichen und ehrenamtlichen Leistungen der Kandidaten. Sechs von ihnen sind unter 28 Jahren. Auf der Liste stehen vier Frauen. In einer schriftlichen Abstimmung wurde die vorgeschlagene Liste mit einer Gegenstimme bei 48 Wahlberechtigten genehmigt.

Willi Hönle bedankte sich bei allen für die übernommene Verantwortung für das Dorf Amerbach. Das Durchschnittsalter der Kandidaten der Amerbacher Liste liege bei unter 39 Jahren. Für das Dorf sei es wichtig, mit einer eigenen Liste bei der Kommunalwahl anzutreten.

Während Karl Strauß die Liste anführt, tritt Stadtrat Wolfgang Hoinle nicht wieder an. (pm)

