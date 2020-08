vor 2 Min.

Bürgerinitiative ist gegen einen Kreisverkehr im Donauried

Die Ausbaugegner sehen keine Entspannung im Streit um den Ausbau der Straße durch Donaumünster und Rettingen. Nun fordern sie einen neue Planung.

Grundsätzlich begrüßt wird von den Mitgliedern der Bürgerinitiative „Keine Kreisstraße durch Donaumünster-Rettingen“ die Tatsache, dass Tapfheims Bürgermeister Malz der zentralen Forderung nun nachgekommen ist und Anlieger sowie betroffene Grundstückseigentümer zu einer Informationsveranstaltung eingeladen hat. Inhaltlich, so die Vertreter der BI in einer Pressemitteilung, sei man aber immer noch „meilenweit“ voneinander entfernt.

Bürgerinitiative hält Kreisverkehr vor Bäldlesschwaige "völlig überzogen"

So sei jetzt erst in der Informationsveranstaltung deutlich geworden, dass die Gemeinde auf Höhe Bäldeschwaige einen Kreisverkehr mit 35 Metern Durchmesser im Donauried plant. „Wir halten die Anbindung des Hofgutes Bäldeschwaige mittels eines eigenen Kreisverkehrs für völlig überzogen und inakzeptabel. Zudem muss die Gemeinde für den Bau mit bis zu 350.000 Euro Eigenmitteln rechnen“, so BI-Sprecher Manfred Hurler. „Da muss zwingend umgeplant werden.“ Erschwerend komme hinzu, dass dieser Kreisel bei dem derzeit laufenden Wasserrechtsverfahren noch gar nicht mitberücksichtigt wurde – was laut BI bedeuten würde, dass das Verfahren wieder neu aufgesetzt werden müsse.

In ihren Befürchtungen bestätigt sehe sich die Initiative auch, was die angenommene Zunahme des Verkehrs durch Rettingen und Donaumünster anbelangt. Sei man seitens der Gemeinden Tapfheim und Buttenwiesen bis vor Kurzem noch von maximal 1200 Fahrzeugen täglich mit einer jährlichen Steigerung von 0,5 Prozent ausgegangen, habe nun eine aktuelle Verkehrszählung der Gemeinde ergeben, dass man bereits jetzt bei über 1800 Fahrzeugen am Tag liege.

„Anstatt die Straße durch den Ausbau für den Verkehr noch attraktiver zu gestalten, sollte man sich angesichts dieser dramatischen Steigerung schleunigst darauf konzentrieren, verkehrsreduzierende und -beruhigende Maßnahmen in Rettingen und Donaumünster zu planen,“ so die BI. Eine erneute Zählung müsse außerdem ohnehin vorgenommen werden, da laut Vorschrift die Verkehrsdaten für die Planungen von Straßen nicht älter als fünf Jahre sein dürfen.

Schlechte Nachrichten für Anlieger in Rettingen

Schlechte Nachrichten hatte Bürgermeister Malz aus BI-Sicht auch für die Anlieger in Rettingen, denn laut Auskunft müssten diese davon ausgehen, dass die derzeitige 30er-Zone innerorts mit dem Ausbau der Straße wegfallen werde – ein Zustand, der für BI-Vorsitzenden Michael Mayer nicht akzeptabel ist: „Es muss oberste Priorität haben, dass die aktuellen Geschwindigkeitsreduzierungen in Rettingen und Donaumünster erhalten bleiben.“

Klärungsbedarf bestehe nach wie vor auch bezüglich der Erhöhung des Trassenverlaufes im Bereich zwischen Rettingen und der Landkreisgrenze. Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass dort die Trasse höher gelegt werden soll, was wiederum zu einer Verschärfung der dortigen Hochwassersituation führe. Als Begründung führt die Gemeinde den Einbau von Durchlässen für Amphibien an. „Auch hier sehen wir Optimierungsbedarf bei den aktuellen Planungen“, so die BI.

BI will sich "aktiv einbringen"

Unterschiedlicher Meinung ist man nach wie vor bei den Punkten Trassenbreite und dem Verlauf der Straße an der Landkreisgrenze. Zudem müsse unbedingt der betroffene Teil von Donaumünster mit in die Planungen einbezogen werden.

Grundsätzlich aufgeschlossen zeigte sich der Bürgermeister der Anregung aus dem Kreis der Zuhörer, die die Bildung einer Arbeitsgruppe unter Teilnahme der Betroffenen vorsieht. „Wir werden uns nun aktiv einbringen und den Bürgermeister beim Wort nehmen“, resümierte die Zweite Vorsitzende der BI, Marlies Lippert. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen