vor 21 Min.

Bürgermedaille für Josef Keller

Hohe Auszeichnung in Genderkingen

Die Gemeinde Genderkingen hat Josef Keller für seine Verdienste die Bürgermedaille verliehen. In einer Feierstunde ging Bürgermeister Roland Dietz auf die Verdienste und das Engagement Kellers ein, mit denen dieser das Gemeindeleben bereichert.

Fast schon eine Selbstverständlichkeit sei es beispielsweise seit über zwölf Jahren, dass Keller am Volkstrauertag am Kriegerdenkmal als Ehrenposten steht. Im Männergesangsverein Heiterkeit bekleidet er seit elf Jahren das Amt des Zweiten Vorsitzenden. Im Jahr 2009 konnte dank den Beziehungen Kellers im afrikanischen Staat Burkina Faso eine Anlaufstelle in Form eines Heims für Waisenkinder ins Leben gerufen werden.

Bisher 50000 Euro Spenden gesammelt

Insgesamt über 50000 Euro an Spendengeldern hat der Genderkinger in all den Jahren für die Waisenkinder gesammelt. Vom Präsidenten des Staates Burkina Faso hat Keller dafür bereits den Orden „Ritter für Soziales“ verliehen bekommen. „Unermüdlich ist Herr Keller unterwegs, wenn es um Projekte in Afrika und dort vor allem in Burkina Faso geht“, so Dietz. Tief gerührt bedankte sich Keller und äußerte, dass er die Bürgermedaille stellvertretend für alle Spender entgegennimmt.

Die Bürgermedaille wurde in Genderkingen bisher verliehen an: Reinhold Hofmann, Karl Wiest, Johann Schilke, Pfarrer Paul Großmann, Rudolf Schmidt, Ludwig Wanner und Bernhard Schellenberger. (pm)

Themen folgen