Bürgermeister: Daniel König tritt für SPD an

Nächster Bewerber in der Stadt Rain

Erste Weichen für die Kommunalwahl im März 2020 sind am Mittwochabend auf der Vorstandssitzung der Rainer SPD gestellt worden. Einstimmig beschloss der Vorstand, der Mitgliederversammlung den Ortsvereinsvorsitzenden Daniel König als Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters vorzuschlagen. Die Anwesenden zeigten sich überzeugt, dass König der Richtige für die Nachfolge von Bürgermeister Gerhard Martin sei. „Er ist ein Teamspieler, der die fachliche Kompetenz für dieses Amt mitbringt“, so Peter Senzel, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat.

Der 32-jährige Betriebswirt König freut sich über den Zuspruch und macht deutlich, dass er mit vollem Einsatz in den Wahlkampf gehen wird: „Rain steht nach einer höchst erfolgreichen Periode auch in den nächsten Jahren vor erheblichen Herausforderungen, die angepackt werden müssen, damit wir weiterhin eine starke Position im Wettbewerb der Kommunen haben. Ich möchte Bürgermeister werden, um mit ganzer Kraft für unser Rain und seine Bürger zu arbeiten. Schwerpunkte werden dabei vor allem bezahlbares Wohnen, der Erhalt einer belebten Innenstadt und die bestmögliche Ausstattung unserer Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sein.“

Daniel König, ein gebürtiger Landshuter, lebt seit 2015 in Rain, ist verheiratet und hat eine Tochter. Politisch ist er seit 2003 in verschiedenen Positionen in der SPD aktiv. Eine Banklehre und ein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Regensburg hat er erfolgreich abgeschlossen. Aktuell arbeitet er bei einer Augsburger Genossenschaftsbank direkt dem Vorstand zu, schwerpunktmäßig in Fragen des Wertpapierrechts und des Verbraucherschutzes. König ist Mitglied des Betriebsrats der Bank.

Die Mitgliederversammlung der Rainer SPD wird Daniel König voraussichtlich nach der Sommerpause zum Bürgermeisterkandidaten nominieren. (pm)

