vor 38 Min.

Bürgermeister Gerhard Martin auf Abschiedstour

Plus Der Rathauschef stellt bei seinen Bürgerversammlungen in allen Stadtteilen Rains vor, was sich 2019 getan hat. Es ist das letzte Mal für ihn.

Von Barbara Würmseher

Abschiedstour für Gerhard Martin: Zum letzten Mal geht es für ihn als Bürgermeister in diesen Tagen in die Ortsteile Rains zu den Bürgerversammlungen. Im Gepäck hat er eine Jahresbilanz dabei, die zwar auf den ersten Blick von den vergangenen zwölf Monaten handelt, zwischen den Zeilen aber mehr erzählt: Von langfristigen Entwicklungen, frühzeitigen Weichenstellungen, von einem insgesamt gut bestellten Feld weit über das Kalenderjahr 2019 hinaus. Noch ist der Bürgermeister ein halbes Jahr im Amt. Freilich schwang schon jetzt bei der Veranstaltung in der Kernstadt ein kleines Lebewohl mit. „Es war schön, mit Ihnen in den vergangenen 30 Jahren Bürgerversammlungen zu machen“, sagte Martin.

Neue Baugebiete Abgesehen davon hörte sich die diesjährige Bilanz nahezu so an wie alle Jahre wieder: Investitionen in die gesamte Infrastruktur der Stadt prägten ihn und zeichneten das Bild einer prosperierenden Kommune in der Kategorie Mittelzentrum. Neue Baugebiete schaffen Platz für eine wachsende Bevölkerung. In Mittelstetten wird die Erschließung des Bebauungsplans im Osten 2020 abgeschlossen sein. Dort stehen 16 Bauplätze zur Verfügung. In Staudheim West III werden 2020 neun Bauplätze erschlossen. In Rains (Mittelfeld II, Maximilianstraße) sollen 24 Grundstücke entstehen. Die Erschließung beginnt 2020. Reservierungen sind noch nicht möglich, erst muss der Stadtrat den Kaufpreis festlegen. Dazu gibt es die diversen weiteren Bebauungspläne, die heuer fortgeführt wurden, etwa am Unteren Kirschbaumweg, wo Textilmarkt, Cafe mit Bäckerei, Drogerie- und Sonderpostenmarkt wie auch Discounter bekanntlich entstehen. Zu den besondere Bauvorhaben externer Investoren in Rains gehört unter anderem eine Anlage (24 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten), die auf dem Gelände des früheren Gasthofs Ferschl (neben Drogeriemarkt Müller) gebaut wird. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bauen will die Stadt Rains selbst ein Gebäude, um die Kinderkrippe am Rathaus zu erweitern. Bedarfsprognosen zeigen, dass bis 2025 weitere 24 Krippenplätze benötigt werden. Der Stadtrat hat dafür den Parkplatz neben der bestehenden Krippe vorgesehen. Dieser Platz wird unter anderem deshalb bevorzugt, um die Altstadt zu beleben. An Kindergartenplätzen werden bis 2025 sogar 50 weitere benötigt. Sofern in der Altstadt keine Räume zu finden sind, plant die Stadt, im Unteren Kirschbaumweg zu bauen. Schwimmbad bekommt ein neues Becken Die Neubauten Grund- und Mittelschule (Schulzentrum) sind gut am Laufen, wie Bürgermeister Martin sagte, auch Sauna und Hallenbad kommen voran. Die Sauna öffnet nach Generalsanierung am 28. Oktober wieder. Das Hallenbad bekommt für 2,2 Millionen Euro ein neues Schwimmbecken. Auf dem Laufenden ist die Stadt auch mit Hochbaumaßnahmen (Neubau von Brunnen), Urnengräbern und Sanierung des Friedhofeingangs (dort werden freilich die Grünanlage davor und der Platz vor der Aussegnungshalle noch verbessert), Kanalbau, Abwasser, Straßenbau, Tourismus und mehr. Unsere Zeitung berichtete ausführlich bereits über die einzelnen Projekte. In der Diskussion gab es Lob und Dank an Politik und Wirtschaft für den Stand der Stadt Rains insgesamt. Als kleine Anregung wünschte sich ein Bürger, die Blumenstadt wieder mehr blühen zu lassen und den Wohnwagenstellplatz (Volksfestplatz) von Grund auf herzurichten. Bürgermeister Martin sagte, beim Stellplatz sei die Benutzungssatzung jüngst geändert worden, es werde sich aber auch sonst etwas dort tun. Bauhof-Mitarbeiter seien stets damit beschäftigt, für Blumenpracht zu sorgen. Aber auch da, so der Rathauschef, könne man mehr tun. Was passiert bei Stromausfall? Ein Bürger sorgte sich, wie die Stadt Rains wohl im Falle eines größeren Stromausfalls – wie in Wemding geschehen – dastehen würde. „Das Thema an sich ist katastrophal“, stimmte Martin zu. Für Rains konnte er sagen, dass die Wasserversorgung immer schon an ein Notstromaggregat angeschlossen sei. „Alle Pumpen können damit betrieben werden.“ Auch Feuerwehr Rains, Dreifachturnhalle und Rathaus seien angeschlossen. Zudem könnten im schlimmsten Fall weite Teile Rains auch durch die Erzeugung regenerativer Energien über das „Linda-Projekt“ der Lech-Elektrizitätswerke versorgt werden. Ein weiterer Bürger fragte nach wegen des Anschlusses von Einzelgehöften ans Glasfasernetz. Bürgermeister Martin erklärte den Sachstand so: Betroffen sind im Stadtgebiet 80 bis 100 Einzelanwesen, die noch kein Breitband haben. Die Verträge sind jetzt geschlossen (1,5 Millionen Euro Kosten, 1,1 Millionen Euro Förderung). Im Laufe von drei bis vier Jahren sollen alle Anschlüsse erfolgen. Das „Ärgernis Bahnhof“ brachte ein weiterer Bürger zur Sprache. Gestohlene und beschädigte Fahrräder wie auch Vandalismus insgesamt hätten nicht hinnehmbare Ausmaße angenommen. Martin versprach, die Sicherheitswacht häufiger dorthin zu schicken und mit der Polizei Gespräche zu führen. Warum der Trinkwasserbrunnen VII durch einen Neubau ersetzt werden müsse, erkundigte sich ein anderer Bürger. Martin erklärte das mit der so genannten 50-Tage-Linie. Aus Hygienegründen sei diese vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass mögliche Mikroorganismen nach dieser Zeit sicher abgestorben sind.

