Bürgermeister Wolfgang Lechner gibt für das Amt den Beruf auf

Wolfgang Lechner ist der neue Bürgermeister in Otting. So manches Thema hat ihm bereits schlaflose Nächte bereitet. Jetzt muss er sich um die laufende Sanierung der Ortsdurchfahrt kümmern.

Plus Bürgermeister Wolfgang Lechner ist seit Mai der neue Mann im Rathaus. Aktuell managt er in Otting mehrere Großbaustellen. Das fordert ihn und sorgt für schlaflose Nächte.

Von Thomas Unflath

Am 1. Mai haben die neuen Bürgermeister ihr Amt angetreten – Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Die Donauwörther Zeitung beleuchtet in einer Serie die Erfahrungen der neuen Rathauschefs in der Region. Heute: Wolfgang Lechner aus Otting.

„Die meisten Kontakte finden derzeit auf der Straße statt“, sagt Wolfgang Lechner. Das „offene Rathaus“, das Ottings neuer Bürgermeister für die Bürger anbieten wollte, wird in Corona-Zeiten von der Bevölkerung noch wenig genutzt. Dafür hat das Gemeindeoberhaupt der kleinen Jura-Kommune in seinen ersten rund 100 Amtstagen schon einiges erlebt.

Unübersehbar ist in direkter Nachbarschaft zur Gemeindeverwaltung, was den Bürgermeister und die Einwohner aktuell und bis weit ins nächste Jahr beschäftigt: Die Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie die Verlegung von Leitungen in die Seitenstraßen macht die gesamte Kommune praktisch zu einer Großbaustelle. Um in den Genuss aller Fördergelder (rund 80 Prozent der Kosten) zu kommen, muss die Sechs-Millionen-Euro-Maßnahme in etwa einem Jahr abgeschlossen sein.

Wolfgang Lechner bereut es nicht, Bürgermeister in Otting zu sein

Bereut hat der 55-Jährige es bislang nicht, die Nachfolge von Johann Bernreuther angetreten zu haben. Als ihm sein Stellvertreter Hubert Löfflad zu den ersten 100 Tagen als Bürgermeister gratulierte, habe er geantwortet „Ich würde es wieder tun“, berichtet Lechner schmunzelnd. Sein Fazit bisher: „Es kostet schon enorm viel Zeit, aber die Tätigkeit ist sehr spannend, abwechslungsreich und bereitet mir auf jeden Fall Freude.“

Allerdings hat er für seine ehrenamtliche Bürgermeistertätigkeit seinen Hauptberuf als Verkaufsleiter im Außendienst inzwischen aufgegeben. Sein Arbeitgeber hatte angeboten, ihn auch auf fünf- oder zehnstündiger Basis weiter zu beschäftigen. Doch viele Termine wären tagsüber gewesen und hätten sich mit den Amtspflichten als Bürgermeister überschnitten. Das sei nicht machbar gewesen. Die 35 Jahre im Außendienst hätten regelmäßig auch viele Übernachtungen bedeutet. „Jetzt arbeite ich 500 Meter von zu Hause entfernt“, erklärt Lechner. Finanziell sei dies zwar eine Verschlechterung, allerdings habe seine Ehefrau an ihrem Arbeitsplatz stundenmäßig aufstocken können, um dies teilweise zu kompensieren.

Erste schlaflose Nächste hat Wolfgang Lechner schon hinter sich

Die ersten schlaflosen Nächte hat der 55-Jährige aber laut eigener Aussage bereits hinter sich. Die Förderungen im Rahmen der Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) sollten beendet werden, für die Kommune hätte sich eine Finanzlücke von einer Million Euro aufgetan. Lechner wandte sich nach dem ersten Schreck an Landrat Stefan Rößle und Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler, die sich für die Maßnahme in Otting einsetzten, was ihnen vonseiten des Bürgermeisters großes Lob einbrachte. Der Förderbescheid sei inzwischen eingetroffen, so Lechner, und die Arbeiten gut im Zeitplan. In der Hauptstraße werde nun die erste Deckschicht aufgebracht, bis in den Herbst gehe es nun in der Wemdinger Straße weiter. Auch die Monheimer Straße ist aktuell gesperrt. Was dem Rathauschef Kopfzerbrechen bereitet, sind immer wieder vorkommende Raser in den Siedlungsgebieten, die als Schleichwege genutzt werden.

Eine wichtige Entscheidung für die Zukunft muss der Gemeinderat dieses Jahr noch hinsichtlich der gemeinsam mit Weilheim betriebenen Kläranlage treffen. Die Betriebserlaubnis dafür läuft 2025 aus. Die Frage ist nun, ob man für einen Anschluss an die Anlage nach Monheim plädiert oder eventuell gemeinsam mit Wolferstadt in eine eigene Vorrichtung investiert. Die Tendenz, so Lechner, gehe derzeit in Richtung Monheim.

Bauplätze in Otting können bald vergeben werden

Was ist aktuell außer der Großbaustelle noch angesagt in Otting? Der Breitbandausbau wurde kürzlich abgeschlossen. Zudem ist das Baugebiet „Ebenfeld II“ nun fertig erschlossen. Hier warte man noch auf die Abschlussrechnungen, bevor es ans Verkaufen der Parzellen gehen kann. Da die meisten Bauplätze in diesem Gebiet bereits reserviert sind, müsse man sich langsam Gedanken machen, um neuen Wohnraum zu schaffen, so Lechner.

Trotz seiner neuen Position ist der Bürgermeister auch Vorsitzender der freiwilligen Feuerwehr geblieben. „Da haben mir die Kameraden die Pistole auf die Brust gedrückt“, meint er lachend mit Blick auf Aussagen, dass ihn die Mitglieder der Ottinger Feuerwehr nur wählen wollten, wenn er auch das Vereinsamt behält.

