vor 34 Min.

Bürgermeister ist nach Unfall wieder im Dienst

Nach längerer Zwangspause ist der Wolferstädter Bürgermeister Philipp Schlapak wieder im Dienst. Schlapak hatte sich – wie gemeldet – im April bei einem Reitunfall schwer verletzt.

Einer Operation folgte ein wochenlanger Aufenthalt in einer Reha-Klinik. Inzwischen führt Schlapak wieder die Amtsgeschäfte – „so gut es geht“. Zwar ist der Bürgermeister noch immer auf Krücken angewiesen, jedoch nimmt er mittlerweile nach eigenen Angaben auch repräsentative Pflichten und sogar Baustellentermine wahr: „Es geht täglich aufwärts.“

Die für den heutigen Dienstag geplante Sitzung des Gemeinderats in Wolferstadt hat Schlapak indes abgesagt – was aber nicht an seiner gesundheitlichen Verfassung, sondern an terminlichen Gründen liegt. Die Zusammenkunft wurde auf Dienstag, 2. Juli, verschoben. (wwi)

