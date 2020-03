04.03.2020

Bürgerspital bekommt heute Förderverein

Der Spitalausschuss der Stadt Donauwörth kündigte Ende vergangenen Jahres die Gründung eines Fördervereins für das Seni- orenheim Bürgerspital an, letztes Jahr in einer Sitzung. Claudia Riedelsheimer, Einrichtungsleiterin des Bürgerspitals, und Armin Eisenwinter, Stadtrat und Spitalreferent, griffen diese Idee auf und suchten gemeinsam mit Oberbürgermeister Armin Neudert weitere Interessierte für einen Vorstand. Es gab bereits einige Treffen, in denen die Satzung mit der Zielsetzung und den Vereinszwecken definiert wurde. Ziele des Fördervereins sollen die ideelle und finanzielle Förderung der Pflegeeinrichtung in der Altenhilfe sowie die Unterstützung des Ehrenamts und der Heimbewohner in besonderen Notfällen sein. Zudem sollen Projekte für das Bürgerspital geplant, durchgeführt und tatkräftig unterstützt werden. Die Gründungsversammlung für den Förderverein „Freunde des Bürgerspitals Donauwörth“ findet am heutigen Mittwoch, 4. März, 2020, um 19 Uhr im Taufersaal des Bürgerspitals statt. Alle Unterstützter dieser Idee sind dazu eingeladen. (pm)

