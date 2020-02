vor 52 Min.

Bürgerspital in Donauwörth: Was wird aus dem Altbau?

Plus Das Bürgerspital zieht an einen neuen Standort. Das steht fest. Es gibt auch schon konkrete Ideen, was dann aus dem Altbau in der Spitalstraße werden soll.

Von Thomas Hilgendorf

Das Bürgerspital wird seinen über Jahrhunderte angestammten Sitz verlassen. Das ist beschlossene Sache (siehe auch: Debatte um Standort des Bürgerspitals hat ein Ende). Doch was passiert dann mit dem ehrwürdigen Gemäuer am alten Standort? Ideen dazu gibt es einige. Nur: Welche ist umsetzbar?

Seit 600 Jahren gibt es das Bürgerspital – und fast von Anfang an war es am selben Standort hinter sturmfesten, dicken Mauern unweit von Rieder Tor und Rathaus. In nicht allzu ferner Zukunft allerdings wird das Spital, dessen Aufgabe immer darin bestand, sich um ältere beziehungsweise hilfsbedürftige Bürger zu kümmern, den Standort wechseln. Gebäude wird erst einmal leer stehen Fest in Planung ist jetzt ein Grundstück der Kirche am alten Pfarrbüro (Münsterplatz 5) hinterhalb des Liebfrauenmünsters (wir berichteten). Klar ist auch: Das alte Gebäude wird dann erst einmal leer stehen. Kürzlich sind im Spitalstiftungsausschuss mögliche Folgenutzungen erörtert worden. Eines kristallisiert sich dabei schon jetzt heraus: Die Zukunft des Gebäudes soll verbunden sein mit der traditionsreichen Sozialgeschichte der Donauwörther Institution Bürgerspital. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ausgehend von der starken Nachfrage am betreuten Wohnen ist dies Teil der Zukunftsüberlegungen. In Donauwörth herrscht in diesem Bereich eine klare Unterversorgung: Im Angebot sind aktuell 49 Plätze im Stadtgebiet, die Nachfrage liegt nach Informationen aus dem Rathaus jedoch bei 150 Plätzen (Stand 2019). Im Hinblick auf die jüngst im Stadtrat vorgestellte Sozialraumanalyse, die ein deutliches Anwachsen der Zahl älterer Bürger in Donauwörth prognostiziert, dürfte die Attraktivität dieser Wohnform für Ältere ebenfalls anwachsen. Zum Teil denkmalgeschützt Die „Förderung des Altenheimwesens“, wie sie die Grundausrichtung der Spitalstiftung vorschreibt, soll laut Tenor aus dem Spitalstiftungsausschuss für das Altgebäude gewahrt bleiben. Das Gemäuer mit Kirchentrakt indessen ist teils denkmalgeschützt und nur in Teilbereichen bei angemessenen Investitionskosten barrierefrei gestaltbar. Soweit die Bestandsaufnahme im Ausschuss. An einem „modernen Altenwesen orientiert“ könne nun folgende Neuausrichtung unter dem Schlagwort „Selbstbestimmt Leben im Alter“ in Betracht kommen: Betreutes Wohnen im neuen Zuhause „Spitalstift“ (in Einzelwohnungen) in Verbindung mit herkömmlichen Mietwohnungen in den nicht barrierefrei gestaltbaren Gebäudeteilen.

Quartierskonzept „Spitalstift“ und „Betreutes Wohnen im Stadthof“ mit den Elementen „Wohnen“ (barrierefreie Wohnungen), „Soziales“ (Begegnungsräumen, Mittagstisch) sowie „Unterstützung und Pflege“ (bürgerschaftlich engagierte Nachbarschaftshilfe, Pflege).

Hausgemeinschaft von Senioren, gehandikapten Menschen und jüngeren Menschen in eigenen Wohnungen sowie separaten Gemeinschaftsräumen. Das Gemeinschaftsleben organisierten die Mieter selbst und nähmen darüber hinaus bei Bedarf Unterstützungsleistungen in Anspruch. Hintergrund dieser Überlegung ist die in den vergangenen Jahren verschärfte Mietmarktproblematik. Mehrgenerationen-Wohnen in Betracht ziehen Günter Schwendner (SPD) regte nach der Vorstellung der Nutzungsideen ebenso wie Raimund Brechenmacher (EBD) an, vor allem moderne Konzepte des generationenübergreifenden Wohnens in Betracht zu ziehen. Schwendner meinte zudem, auch kirchliche Organisationen wie Caritas und Diakonie sollten alle zusammen „an den Tisch“ geholt werden, um eine sinnvolle Nachnutzung des alten Spitalgebäudes zu beraten. Die im Ausschuss genannten Ideen könnten zum Teil miteinander und gegebenenfalls „mit kleinen Appartements für städtische Mitarbeiter und einer Kantine für Mitarbeiter der Stadt beziehungsweise des Landratsamtes kombiniert werden“, so Stadtkämmerin Gertrud Hammer. Dies könne „insgesamt zu einer Belebung und Aufwertung der Innenstadt Donauwörths beitragen“. Für das Projekt könne es Förderungen des Freistaats geben. Der Spitalstiftungsausschuss einigte sich nun darauf, dass jene Ideen zur Neuausrichtung des altehrwürdigen Donauwörther Baus weiterverfolgt und dafür Städtebaufördermittel beantragt werden. Lesen Sie hierzu auch: Debatte um Standort des Bürgerspitals hat ein Ende



