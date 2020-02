vor 54 Min.

„Bürgerwillen bestmöglich vertreten“

Die Kandidaten der Freien Bürgerstimme

Die Freie Bürgerstimme (FBS) Kaisheim hat ihre Kandidaten für den Gemeinderat benannt. Die Gruppierung bietet nach 2014 zum zweiten Mal 16 Bewerber für das ehrenamtliche Mandat in der Marktgemeinde auf. Zudem stellt sie – wie berichtet – mit Andreas Strobel einen Bewerber für das Amt des Bürgermeisters.

Die Liste ist laut Pressemitteilung eine Mischung aus jungen und erfahrenen Bürgern der Marktgemeinde, die unterschiedlichen Berufsgruppen angehören. Neben dem Verwaltungsbereich, dem Ingenieurwesen und der Betriebswirtschaft, seien ganz bewusst auch Vertreter aus dem Handwerk angesprochen worden. Gerade diese Mischung biete den Wählern die Möglichkeit, „im Gemeinderat eine den lokalen Gegebenheiten angepasste Altersstruktur abzubilden und das Gremium mit den notwendigen Kernkompetenzen auszustatten, um den Bürgerwillen bestmöglich vertreten zu wissen“.

Den Ortsteil Sulzdorf besonders unterstützen

Bedauerlich sei, dass im Ortsteil Sulzdorf, der nach dem Ausscheiden von Anton Stöckler im Jahr 2017 keinen Gemeinderat mehr hat, niemand für eine Kandidatur gewonnen werden konnte. Die anstehenden Projekte in dem Dorf, aktuell die geplante Errichtung eines Sendemastes oder auch eines Bio-Legehennenstalles sowie in naher Zukunft die laut FBS unbedingt notwendige Radweganbindung nach Kaisheim, vorbei am außerorts gelegenen Schützenheim, sowie die Forcierung der Planungen für eine Ortsumgehung, machen nach Ansicht der Gruppierung einen ständigen Kontakt ins Kaisheimer Rathaus dringend notwendig. Bürgermeisterkandidat Andreas Strobel hat diese Aufgabe bereits öffentlich zur Chefsache erklärt. Er möchte als künftiger Bürgermeister dieses „Vakuum“ durch engen persönlichen Kontakt nach Sulzdorf schließen und die dortigen Interessen in den Diskussions- und Entscheidungsprozessen im Gemeinderat vertreten.

Die Liste der FBS Kaisheim: 1. Herbert Bauer, 2. Rainer Huber, 3. Markus Kristen, 4. Josef Mayer, 5. Thomas Werner, 6. Stefan Weigl, 7. Günther Schiele, 8. Karl Reiner, 9. Stefan Maurer, 10. Tanja Mayer, 11. Edgar Schachamayer, 12. Rolf Spielberger, 13. Wolfgang Dekinger, 14. Lothar Lang, 15. Josef Dellner, 16. Judith Plass-König. Ersatzkandidaten: Tobias Uhlig, Gabriele Laxgang und Oskar Kastner. (dz)

im Internet unter www.freiebuergerstimme.de

