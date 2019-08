Bürgerzentrum: Vergiftetes Klima

Im Holzheimer Gemeinderat wird inzwischen auf persönlicher Ebene argumentiert.

Das Thema „Haus für alle“ ist in Holzheim zum heißen Eisen geworden. Es herrscht ein vergiftetes Klima im Gemeinderat, denn wie es scheint, ist das Grundvertrauen der Mitglieder gemeinsam für eine gute Sache zu arbeiten, abhanden gekommen.

Vor allem aber kann man sich dem Eindruck nicht erwehren, dass es einigen Gemeinderäten bei weitem nicht mehr um die Sache selbst geht. Wer jetzt wie viel Miete von der Landjugend verlangt, wer auf welcher Fahrt dabei war und warum, wo und wann Bürgermeister Ruttmann bereits mit dem Amt für ländliche Entwicklung Vorgespräche geführt hat, hat nichts mit der Grundfrage zu tun, ob die Holzheimer ein Bürgerzentrum wollen.

Vielmehr argumentiert man auf persönlicher Ebene, traut dem nächsten nicht mehr und schon gar nicht den Aussagen des Bürgermeisters oder dem Stadtplaner Gunter Wild. Am Ende wird sogar ein Förderzuschuss in sechsstelliger Höhe abgelehnt. Dabei waren die finanziellen Einbußen durch die wegfallenden Mieteinahmen in der Asylunterkunft im ehemaligen Raiffeisengelände bei den gleichen Gemeinderäten ein riesen Aufreger gewesen.

Vielleicht bringt die Wahl 2020 für Holzheim einen Neuanfang – nicht nur in der Besetzung sondern auch im Stil der Politik.

