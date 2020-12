11:19 Uhr

Busfahrer bei Buchdorf ohne Lizenz erwischt

Die Verkehrspolizei hat bei Buchdorf einen gewerblichen Busfahrer gestoppt, der ohne Lizenz unterwegs war. Die Fahrgäste wollten von München nach Polen.

Eine Streife der Verkehrspolizei hat auf der B2 bei Buchdorf einen gewerblichen Busfahrer gestoppt, der ohne entsprechende Lizenz unterwegs war. Die Beamten kontrollierten am Montag gegen Mittag den in Richtung Norden fahrenden Kleinbus.

Busfahrer bei Buchdorf ohne Lizenz auf dem Weg nach Polen erwischt

Der 45-Jährige, der am Steuer saß, hatte mehrere zahlende Fahrgäste an Bord. Die Tour führte von München nach Polen. Eine gültige Genehmigung zur Personenbeförderung war jedoch nicht vorhanden. Der Fahrer führte zudem keinerlei Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten, so die Polizei.

Buchdorf: Die Polizei zeigt den Busfahrer an

Die Beamten zeigten den polnischen Busfahrer an und erhoben – da der Mann keinen Wohnsitz im Bundesgebiet aufweist – eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro. Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) bearbeitet den Fall weiter. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen