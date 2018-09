vor 26 Min.

Busfahrer übersieht Auto beim Rückwärtsrangieren

Busfahrer übersieht beim Rückwärtsrangieren ein Auto und dreht es um 180 Grad.

Mit Sachschaden ging ein Busunfall halbwegs glimpflich ab, der der sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Kaisheim ereignete. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 62-jährige Fahrer des Busses von der Hauptstraße in Richtung Schulstraße fahren. Da wegen Bauarbeiten die von ihm geplante Route nicht nutzbar war hielt er an und setzte den leeren Bus zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatte aber schon eine 29-jährige Autofahrerin aufgeschlossen. Der Busfahrer übersah sie beim Rückwärtsrangieren und schob das Fahrzeug so stark zurück, dass es sich um 180 Grad drehte und danach nicht mehr fahrbereit war. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (dz)

