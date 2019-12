vor 52 Min.

Bussard durchschlägt Kühlergrill und überlebt

Ein Vogel überlebt einen Unfall mit Auto auf B2 bei Bäumenheim. Das grenzt an ein Wunder.

Es klingt unglaublich, aber dieser Bussard hatte offenbar gleich mehrere Schutzengel: Der Greifvogel prallte am Freitag auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim gegen ein Auto, das wohl mit mehr als 100 Stundenkilometern unterwegs war. Das Tier überlebte, was angesichts der Umstände fast schon ein Wunder ist.

Der Wildunfall passierte – was ungewöhnlich ist – bei Dunkelheit um etwa 20 Uhr. Dies teilte der betroffene Autofahrer erst am Montag der Inspektion in Donauwörth mit. Demnach war der 60-Jährige auf der Bundesstraße unterwegs, als der Greifvogel quer über die Fahrbahn flog, gegen den Wagen prallte, an diesem den Kühlergrill durchschlug und dahinter im Motorraum „landete“.

Verletztes Tier wird in Bamberg behandelt

Der Fahrer hielt an und befreite den noch lebenden Mäusebussard aus seiner misslichen Lage. Freilich war der Vogel verletzt. Er hatte sich einen Flügel gebrochen. Der Geschäftsreisende aus Schöngeising bei München nahm das Tier mit – und brachte es laut Polizei zu einem Experten nach Bamberg. Dort sei der Bussard versorgt worden.

Die Inspektion stellte dem 60-Jährigen nach Prüfung des Sachverhalts eine Wildunfall-Bescheinigung aus. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 500 Euro. (dz)

