vor 54 Min.

CSU-Bezirksverband: Ulrich Lange wird Stellvertreter

Abgeordneter aus Nördlingen ist jetzt einer der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden seiner Partei. Weitere Nordschwaben haben Posten.

Beim CSU-Bezirkstag in Schwabmünchen haben die Delegierten den Bundestagsfraktionsvize Ulrich Lange zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt. Lange tritt damit – wie bereits überregional berichtet – die Nachfolge des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd Müller an.

„Ich freue mich über das Vertrauen der Delegierten“, erklärt Lange in einer Pressemitteilung. „Für mich ist es wichtig, auch als Scharnier zwischen der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag in Berlin und der CSU Schwaben zu agieren. Unser Ziel ist es, die schwäbischen Interessen sowohl in Europa als auch in Bund, Land und Kommunen stark zu vertreten“, so Lange.

Weitere Personen aus Nordschwaben bekamen einen Posten im CSU-Bezirksvorstand. Heidemarie Scherer aus Buttenwiesen wurde zur Schatzmeisterin gewählt. Als Beisitzerinnen konnten sich die Nördlingerin Dorothea Gaudernack, die Donauwörtherin Birgit Rößle sowie die Höchstädterin Carolin Wanner durchsetzen.

Lange merkt dazu an: „Wir haben einen starken Bezirksvorstand, in dem jetzt auch Nordschwaben sehr gut repräsentiert ist. Ich freue mich besonders, dass wir mit vier Frauen im Bezirksvorstand vertreten sind. Das ist ein klares Signal, dass wir in Nordschwaben Gleichberechtigung in der CSU leben.“ Für ihn persönlich bedeutet das neue Amt nach eigener Einschätzung eine weitere Stärkung „im politischen Schwaben“. Der Nördlinger ist der Pressemitteilung zufolge seit Anton Jaumann der erste Nordschwabe in der engsten Führungsspitze der CSU Schwaben.

Als CSU-Bezirksvorsitzender wurde der Europa-Abgeordnete Markus Ferber wiedergewählt. Die weiteren Stellvertreter sind Minister Hans Reichhart, der Landtagsabgeordnete Klaus Holetschek und die Allgäuer Landrätin Marita Zinnecker. (pm)

Themen Folgen