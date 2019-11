vor 25 Min.

CSU Mertingen nominiert ihre Kandidaten

Sechs der sieben amtierenden Gemeinderäte stellen sich erneut auf. Dazu kommen zehn weitere auf der Liste

Mit der Nominierung der Gemeinderatskandidaten hat die CSU Mertingen den zweiten wichtigen Schritt auf dem Weg zur Kommunalwahl am 15. März 2020 gemacht. Der erste Schritt erfolgte bereits im September mit der Nominierung von Albert Reiner zum Bürgermeisterkandidaten. Gespannt wurde die Aufstellungsversammlung der Mertinger CSU in der Kommune erwartet. Als erste Gruppierung in der Gemeinde nominierte die CSU ihre Kandidaten.

16 engagierte Persönlichkeiten aus der Gemeinde werden sich auf der Gemeinderatsliste der CSU Mertingen um einen Sitz im Gemeinderat bewerben. CSU-Ortsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Albert Reiner würdigte: „Sie sind alle bereit, ehrenamtlich als Gemeinderat Verantwortung für das Wohl unserer Gemeinde zu übernehmen.“

Von den sieben derzeit amtierenden CSU-Gemeinderäten werden sechs auch für den nächsten Gemeinderat kandidieren. Sie werden die Liste anführen. Albert Reiner stellte in den Vordergrund: „Die amtierenden Gemeinderäte verfügen über einen großen und langjährigen Erfahrungsschatz.“ Hannes Schweihofer, Richard Binger und Albert Reiner sind schon über vier beziehungsweise drei Legislaturperioden hinweg in diesem Ehrenamt aktiv und sind wertvolle Berater. Auch die Gemeinderäte Josef Brunner, Christine Riepold und Artur Thomas erklärten sich wieder bereit, sich als Gemeinderat aufstellen zu lassen und ihre Erfahrungen aus der Gemeindepolitik einzubringen.

Daran schließt sich der Block der CSU-Vorstandschaft: Daniel Petrasch (stellvertretender Vorsitzender), Hildegard Bauer (stellvertretende Vorsitzende), Tobias Heger (Kassier) und die Beisitzer Markus Bötsch, Ralf Koltermann und Stefan Schwarz. Die Liste wird komplettiert durch Bernd Utz, Alexandra Wagner (geborene Leinauer), Jürgen Förg und Gisela Weishaupt. Ersatzkandidaten sind Franziska Stuhlmiller und Christin Bonin aus Druisheim.

Bürgermeister Albert Lohner fungierte als Wahlleiter und führte souverän durch das Wahlprozedere. Die Mitglieder bestätigten die Kandidaten und die vorgeschlagene Reihung. So betonte er: „Die Kommunalwahl 2020 ist für Mertingen, Druisheim und Heißesheim eine weichenstellende Entscheidung. Mit dieser gut organisierten und zuverlässigen Mertinger CSU und dieser kompetenten CSU-Mannschaft kann Zukunft gebaut werden!“

Auch der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler gratulierte zu dieser „starken Liste“ und bedankte sich bei Albert Reiner für dessen großes Engagement sowohl in der Kreisvorstandschaft als auch im Ortsverband. Fackler bedankte sich beim Bürgermeisterkandidaten Albert Reiner, dass er bereit ist, diese Verantwortung für sein Heimatdorf zu übernehmen. Er freue sich auf eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit mit ihm.

Weiterhin gab Albert Reiner bekannt, dass er auf der Kreistagsliste kandidieren werde. Aufgrund seines Engagements in der Kreisvorstandschaft gelang es ihm, auf dem vordersten Drittel der Kreistagsliste zu sein: Er ist auf dem Listenplatz 18. Als Kreisrat will er sich um die regionalen und lokalen Probleme einsetzen, sodass die Interessen von Druisheim, Heißesheim und Mertingen auch gut vertreten sind.

Bürgermeisterkandidat Reiner kündigte an, dass er sein Wahlprogramm auf verschiedene Säulen gesetzt habe und diese ausführlich auf den Wahlversammlungen vorstellen wird, die im Januar stattfinden werden: Am 20.1.2020 in Druisheim; 21.1.2020 in Mertingen und am 23.1.2020 in Heißesheim. (dz)

