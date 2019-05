18:02 Uhr

CSU: Zwei Bewerber für das Rathaus

Bernd Spielberger und Armin Huber bekunden ihr Interesse, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Wie es jetzt weitergeht.

Nach dem Verzicht von Bürgermeister Wolfgang Kilian auf eine erneute Kandidatur als Bürgermeister der Stadt Harburg, beschäftigt den CSU-Ortsverband die Frage, wer Kilian 2020 als Bewerber für diesen Posten nachfolgen könnte. Bei einer Sitzung des Vorstands haben nun am Wochenende zwei Interessenten ihren Hut in den Ring geworfen: Bernd Spielberger und Armin Huber.

Wer von beiden als Kandidat für die Bürgermeisterwahl antritt, sollen die Mitglieder am 19. August bei einer „Aufstellungsversammlung“ in geheimer Abstimmung entscheiden, teilt die Partei mit.

Vorsitzender des Ortsverbands und Stellvertreter verzichten

Als mögliche Bewerber waren bei der CSU in den vergangenen Wochen einige Namen im Spiel. Darauf geht die CSU auch in ihrer Presseerklärung ein. Der Ortsverband-Vorsitzende Wolfgang Stolz habe erklärt, aus privaten Gründen nicht für das Amt zu kandidieren. Seine drei Stellvertreter Elisabeth Trüdinger, Tobias Eska und Erich Reichenmeier hätten ebenfalls abgewunken.

Vorsitzender des MC Kesseltal

Aus den Reihen des Ortsverband-Vorstands hätten sich aber „schnell zwei Kandidaten herauskristallisiert, die gerne Bürgermeister in Harburg werden wollen“. Der eine ist Bernd Spielberger. Der 42-Jährige lebt im Stadtteil Mauren. Der verheiratete Vater zweier Söhne ist gelernter Tischler und arbeitet als Kunststoffformgeber. Spielberger engagiert sich bislang parteiintern. So gehört er der Kommunalpolitischen Vereinigung Donau-Ries der CSU an. Spielberger – so heißt es in der Pressemitteilung – ist vielfältig sportlich aktiv und führt als einer von drei Vorsitzenden den MC Kesseltal.

Vize-Fraktionsvorsitzender und Feuerwehrreferent

Armin Huber kommt aus dem Harburger Ortsteil Großsorheim. Der 40-Jährige ist Ingenieur von Beruf – und wie Spielberger bei der Firma Airbus Helicopters tätig. Huber ist ebenfalls verheiratet und hat zwei Söhne. Er ist Mitglied des Stadtrats in Harburg, stellvertretender Vorsitzender der CSU-Fraktion und gehört mehreren Ausschüssen an.

Hubert wirkt auch als Feuerwehrreferent der Stadt. Politisch aktiv ist er auch als stellvertretender Vorsitzender der der Aktiven Liste/Junge Bürger Donau-Ries.

Beide Bewerber schilderten dem Vorstand auch gleich „von ihren Visionen, Ideen und der jeweiligen Motivation“. Spielberger sagte demnach, Politik sei seine Leidenschaft. Er wolle gemeinsam etwas für das gesamte Stadtgebiet bewegen und den anstehendne Generationswechsel „gerne mitbegleiten und die Stadt weiter voranbringen“. Huber habe angegeben, dass er sein Hobby Kommunalpolitik gerne zum Beruf machen wolle. Er wolle Harburg und seine Stadtteile noch attraktiver gestalten und dem demografischen Wandel entgegenwirken.

Wolfgang Kilian ist seit 2002 Bürgermeister der Stadt Harburg. Er teilte kürzlich mit, dass er auf eine erneute Kandidatur verzichtet- Nach intensiver Überlegung sei er zu dem Entschluss gekommen, dass er die Energie für das Amt nicht mehr aufbringen könne. (pm)

