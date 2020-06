vor 3 Min.

CSU arbeitet Wahlergebnisse auf

Bei den Bürgermeistern konnte die Union nicht punkten. Selbstkritik scheint angebracht. Wie geht es weiter?

Seit gut einem Monat haben die neuen Bürgermeister in den Rathäusern im Landkreis Platz genommen – darunter sind deutlich weniger CSU-Bewerber, als es sich die Union gewünscht hätte. Ob in Rain, Bäumenheim, Nördlingen oder Donauwörth – frei werdende Ämter konnten nicht erobert werden. In Oettingen, Mertingen oder auch Rögling verlor die CSU die „Macht“ – um nur einige Beispiel zu nennen.

Videoschalte mit 20 Teilnehmern

Jetzt ging es daran, dieses Ergebnis auch intern aufzuarbeiten. Das geschah digital, in einer Kreisvorstandssitzung mit Videoschalte. 20 Teilnehmer wurden auf einem Bildschirm zusammengeschaltet – Corona machte es nötig.

Landrat Rößle punktete für die Christsozialen

„Wir haben im März ein sehr differenziertes Wahlergebnis erhalten“, so das Resümee des Kreisvorsitzenden Ulrich Lange. Bei der Landratswahl hätte man Stefan Rößle sehr gut abgeschnitten und den Landratsposten klar verteidigt, die Kreistagswahlen seien aufgrund der vielen Listen schwierig gewesen, seien aber insgesamt ordentlich gelaufen. „Wir sind weiter mit Abstand stärkste Fraktion im Kreis“, so Lange. „Dagegen liefen mehrere Bürgermeisterwahlen schlecht.“ Die Teilnehmer der digitalen Sitzung waren sich einig, dass man dies noch mal in einer Vorstandsklausur im Herbst aufarbeiten will, wenn es die Bestimmungen wieder zulassen.

Schrittweise zur Normalität?

Lange sprach Reinhold Bittner seinen Dank für die exzellente Erfüllung seiner Pflichten als stellvertretender Landrat aus. Die Fraktion hatte sich wie berichtet entschieden, dem Kreistag mit Claudia Marb eine neue stellvertretende Landrätin vorzuschlagen, und dieses auch durchgesetzt. Reinhold Bittner soll seine große Erfahrung als stellvertretender Fraktionsvorsitzender einbringen.

Angesichts der aktuellen Lage mahnte Vorstandsmitglied Anja Steinberger an, jetzt auch tatsächlich schrittweise wieder zur Normalität zurückzukehren. Landrat Stefan Rößle unterstützte dies. Die Bevölkerung habe in den letzten Monaten großes Verständnis gezeigt, brauche jetzt aber auch klare Signale, wie es weitergehe. Es herrschte große Einigkeit, dass die getroffenen Maßnahmen zur Ausbreitung des Virus richtig waren, man jetzt aber auch eine gute Exit-Strategie brauche.

Abschließend sprach Ulrich Lange noch das anstehende 75-jährige Jubiläum der CSU Donau-Ries an. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass man dieses mit einem Neujahrsempfang begehen will. Neben einem festlichen Rahmenprogramm soll es auch eine Festrede einer besonderen überregionalen Persönlichkeit geben. Lange kündigte an, dass diesen Teil voraussichtlich der kürzlich gewählte Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Stephan Harbarth, übernehmen könnte. „Harbarth hat bereits zugesagt und würde zur Bedeutung der großen Volksparteien sprechen.“

