04.11.2019

CSU will „gestaltende Kraft“ bleiben

Kandidatenliste für den Stadtrat steht. Nur ein amtierendes Ratsmitglied fehlt

Mit einem einstimmigen Votum hat der CSU-Stadtverband Wemding die Kandidaten für die Wahl zum Stadtrat im 2020 nominiert.

Ortsvorsitzender und Kreisrat Gottfried Hänsel reflektierte in seinem Bericht die kommunalpolitischen Inhalte der vergangenen sechs Jahre und stellte fest, dass sich die Wemdinger CSU ihrer kommunalpolitischen Verantwortung in jeglicher Hinsicht gestellt habe. In den kommenden sechs Jahren gelte es, weitere wichtige Investitionen zu tätigen. Dazu gehören unter anderem Kanalerneuerungsmaßnahmen, die Unterstützung der Vereine und die Errichtung einer stationären Tagesbetreuung für Senioren durch einen freien Träger. Ebenso skizzierte Hänsel mit dem Neubau des Feuerwehrhauses sowie der Generalsanierung der Kindertageseinrichtung St. Marien zwei Großprojekte, die anstehen.

In der Altstadt bedürfe es neuer Überlegungen, um die kleinen Grundstücksflächen in größere Grundstücke zusammenzuführen und somit eine Wohnbebauung mit einem vernünftigen Wohnungszuschnitt zu erreichen. „Zu unseren Wünschen zählt, dass Kinder in der Altstadt wohnen und hier aufwachsen können. Wir wollen in der Altstadt Leben spüren“, sagte Hänsel.

Mit einem Innovationscampus für Jungunternehmer und Existenzgründer könnten stillgelegte Industriegebäude und leer stehenden Hallen neu belebt werden. Mit der Nutzung von Büroflächen und Werkstätten könnten die Existenzgründer eine gemeinsame Flächenbewirtschaftung nutzen, was letztlich die Betriebskosten senken würde.

Auch touristisch soll die Stadt nach dem Willen der Christsozialen unter dem Motto „Gesundheits- und Wohlfühlstadt Wemding“ neue Wege bestreiten und das bestehende Angebot unter anderem durch einen Sebastian-Kneipp-Gesundheitsweg ergänzen.

Bei der CSU-Stadtratsliste zeigte sich Hänsel angesichts der Vielfalt im Kandidatenkreis zufrieden. Dies treffe sowohl für die Berufe als auch das Alter der Bewerber zu. Der Altersdurchschnitt betrage 43,6 Jahre. Auf der 20-köpfigen Liste befinden sich drei Frauen, darunter Sandra Eireiner, die vor einigen Jahren noch für die Frauenliste im Stadtrat saß. Von den aktuell sieben amtierenden CSU-Stadträten bewerben sich bis auf Franz Lachner alle wieder. Ortsvorsitzender Hänsel betonte, dass die CSU weiterhin „die gestaltende Kraft vor Ort“ sein werde.

In einem Grußwort hob Landrat Stefan Rößle die wirtschaftliche und touristische Bedeutung der Stadt Wemding für den Landkreis Donau-Ries hervor. Dabei betonte er, dass sich die Stadt in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt habe. Dies sei auch dem tatkräftigen Einsatz des Ortsvorsitzenden zu verdanken, der zu den „Machern“ im Landkreis gehöre. Dadurch hätten wichtige Infrastrukturprojekte in den vergangenen Jahren angestoßen werden können. Rößle verwies zudem auf einige Landkreisprojekte, die in nächster Zeit in und um Wemding realisiert werden sollen. Dazu gehören unter anderem die Sanierung der Kreisstraße nach Otting sowie der Neubau eines Radweges nach Wolferstadt. An die Kandidaten gerichtet appellierte Rößle, den Wahlkampf sowie das künftige Mandat „authentisch, ehrlich und fleißig“ zu verrichten. (pm)

Themen folgen