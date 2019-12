vor 59 Min.

CSU will stabile Mehrheit erreichen

Christsoziale präsentieren ihre Liste für den Donauwörther Stadtrat. Womit die Partei punkten will.

„CSUkunft für Donauwörth. Wir brennen für diese Stadt“ – unter diesem Motto steht der Kommunalwahlkampf der CSU Donauwörth. 30 Männer und Frauen stehen auf der Liste der Christsozialen für den Donauwörther Stadtrat.

„Mit unserem Oberbürgermeister-Kandidaten Joachim Fackler und unserer 30-köpfigen Stadtratsliste wollen wir unseren Bürgern zeigen, dass wir das Personal, die Qualität und die Erfahrung haben, unsere Stadt verantwortungsvoll, zielstrebig und motiviert in die Zukunft zu führen“, so der Ortsvorsitzende Stefan Loh. Die 47 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Ortsverbände Donauwörth und Riedlingen setzten bei der Nominierungsversammlung im Posthotel „Traube“ gleich ein deutliches Zeichen, denn der Listenvorschlag wurde einstimmig angenommen.

„Das Team steht geschlossen hinter unserem OB-Kandidaten Joachim Fackler und geht motiviert in einen intensiven und gut organisierten Wahlkampf“, sagte Loh.

Breit aufgestellt

Die Liste sei breit aufgestellt und biete den Bürgern „ein Angebot aus nahezu allen Altersklassen und vielen verschiedenen Berufen“. Die Kandidaten sind zwischen 21 und 70 Jahren alt sowie in zahlreichen Vereinen und Organisationen in Donauwörth und den Ortsteilen engagiert. „Wir haben eine schlagkräftige Mischung aus erfahrenen Stadt- und Kreisräten aber auch neuen Persönlichkeiten vom Handwerker, Unternehmer, Beamten, Angestellten, Rentner bis hin zur Ärztin und Pilotin gefunden“, fasste Loh zusammen. Er freut sich auch, dass acht Frauen dabei sind, davon stehen drei auf einem Listenplatz unter den ersten Zehn.

Auch OB-Kandidat Joachim Fackler lobte in seiner Rede den Einsatz und das klare Bekenntnis der Kandidaten für die Stadt Donauwörth und die CSU. „Wir brauchen keine Besserwisser, sondern Bessermacher. Um unsere Stadt voranbringen, wollen wir nicht nur weiterhin den Oberbürgermeister stellen, sondern es ist auch eine starke CSU-Fraktion im Stadtrat notwendig, um Entscheidungen treffen zu können und damit handlungsfähig zu sein“, stellte Fackler heraus. Die vorgelegte Liste zeige aus seiner Sicht eindrucksvoll, dass man es wolle und es auch könne. Joachim Fackler ging auch auf seine bisherigen „Wo-brennt’s“-WahlkampfVeranstaltungen“ in den Stadtteilen mit über 500 Besuchern und die daraus und aus der Bürgerumfrage resultierenden zahlreichen Rückmeldungen ein.

Wahlprogramm ab Januar

Diese Impulse würden sich bald in einem Wahlprogramm wiederfinden, das dann ab Januar in allen Ortsteilen vorgestellt und diskutiert werde.

Der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, schilderte in seiner Rede, was für die Stadt in den vergangenen Jahren erreicht worden sei: „Man darf neben der ständigen Schwarzmalerei die erfolgreichen Projekte für die Stadt Donauwörth nicht vergessen.“ Als Beispiele nannte der CSU-Landtagsabgeordnete das Vhs-Gebäude, die Freibadsanierung, das Maximilium, das Parkhaus am Bahnhof, das Systemhaus bei Airbus Helicopters oder die Einführung des Stadtbusses.

Eindeutige Mehrheit wichtig

Aus seiner Erfahrung als langjähriger Stadtrat betonte er die Bedeutung einer eindeutigen Mehrheit: „Nur so können Projekte vorangetrieben werden. Zersplitterung und grundsätzliche Zweifel an jedem Projekt, bringt die Stadt nicht voran.“ Ziel sei es daher, eine starke CSU-Fraktion zu bilden, „um verlässliche Mehrheiten zu finden und die Stadt in ihrer Entwicklung voranzubringen“, appellierte Fackler.

Vor der Nominierung hatten alle 30 Kandidaten die Möglichkeit, sich persönlich und ihre Motivation vorzustellen. Senioren, Familie, Jugend, Breitbandausbau, Wirtschafts- und Vereinsförderung und Kultur waren nur einige Themen, die die Kandidaten antreiben und für die die CSU Donauwörth konstruktive und zukunftsweisende Lösungsansätze anbieten wird.

Die Stadtratsliste der CSU: 1. Joachim Fackler, 2. Barbara Kandler, 3. Wolfgang Fackler, 4. Franz Ost sen., 5. Stefan Loh, 6. Josef Reichensberger, 7. Jonathan Schädle, 8. Birgit Rößle, 9. Kathrin Dorfmüller, 10. Paul Soldner, 11. Thomas Strobl, 12. Stephan Geist, 13. Annabell Reinhard, 14. Nadine Gropper, 15. Alexander Wild, 16. Ulrich Oertel, 17. Josef Lindum, 18. Alexandra Waschner-Probst, 19. Michael Uhl, 20. Carmen Oberländer, 21. Antonia Stengel, 22. Josef Müller, 23. Christian Kanth, 24. Josef Gatterer, 25. Manfred Hengstebeck, 26. Martin Reitinger, 27. Alexander Kronhart, 28. Tobias Baier, 29. Clemens Humbauer, 30. Gerhard Rauwolf.

