Campingurlaub boomt: Plätze im Landkreis sind voll

800 Kilometer von ihrer Heimat in Norddeutschland entfernt machen Jan Freesemann und seine Freundin Vivien Sabing Campingurlaub in Oberndorf-Eggelstetten. Sie nutzen die Freiheit, die ihnen das Wohnmobil in sonst unkalkulierbaren Pandemie-Zeiten gibt.

Plus Die Campingplätze im Landkreis Donau-Ries sind vor allem am Wochenende ausgelastet. Warum die Urlauber und der ganze Landkreis von dieser Reisebranche profitieren.

Von Barbara Wild

Jan Freesemann hat einen weiten Weg hinter sich. Knapp 800 Kilometer von seiner Heimat Westerstede im Norden von Niedersachsen entfernt, entspannt er jetzt im Klappstuhl am Donau-Lech-Campingplatz in Eggelstetten. Corona hat ihn und seine Freundin Vivien Sabing motiviert, ihr ein bisschen in die Jahre gekommenes Wohnmobil wieder aus der Garage zu holen. „Wir machen eine schöne, große Tour durch Deutschland“, erzählt er im Schatten der Markise. Über den Außenspiegel trocknet gerade das Handtuch, die frisch gewaschene Unterwäsche hängt noch schlapp auf der provisorischen Wäscheleine vor dem Camper. „In Zeiten, in denen die Urlaubsplanung unsicher ist, ist Wohnmobil-Urlaub eine planbare und gute Möglichkeit, mal wegzukommen“, sagt seine Freundin Vivien. „Wir finden es einfach klasse“, sind sie sich einig.

