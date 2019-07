vor 21 Min.

Chemie gegen die Legionellen

Hallenbad: Bakterien in Bäumenheim

Von Helmut Bissinger

Der Gemeinderat Bäumenheim sträubt sich, in sein in die Jahre gekommenes und sanierungsbedürftiges Hallenbad weiter Geld zu stecken. Immer wieder waren in der Vergangenheit Investitionen nötig, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Nun gibt es dort einen Legionellen-Alarm. Der Grenzwert wird in einigen Bereichen nicht eingehalten. Wie jetzt bekannt wurde, waren die betroffenen Duschräume deshalb in der Vergangenheit wiederholt gesperrt worden.

Es hapert also bei der Wasserversorgung. Wo die Leitungen im Altbau exakt verlaufen, weiß niemand. Deshalb, so die Verwaltung, sei es schwierig, das Problem zu lösen. Der Legionellen-Alarm bezieht sich auch auf die Damenduschen in der Turnhalle. Sie würden wenig genutzt. Die Verwaltung schlug nun vor, die Duscharmaturen auszutauschen. Dann würden Kalt- und Warmwasser regelmäßig gemischt und Spülungen möglich. Nach den Messungen würden sich die Legionellen in den Kaltwasserleitungen sammeln. Eine thermische Spülung sei wohl nur in eingeschränkter Form möglich, erklärte Zweiter Bürgermeister Roland Neubauer.

Knapp 18000 Euro soll der Austausch der Duscharmaturen kosten. Das löste nun im Gemeinderat eine heftige Diskussion aus. Einige Mitglieder bezweifelten, ob eine generelle Erneuerung der Armaturen notwendig sei. Bernhard Jung (CSU) schlug eine „chemische Bekämpfung“ der Legionellen vor. Michael Haller (CSU) schloss sich an, mahnte aber, dass eine tägliche Spülung notwendig sei, was derzeit nicht geschehe. Hierfür müssten ein Spülplan erstellt und ein Verantwortlicher benannt werden. Die Duscharmaturen sollen nun nicht ausgetauscht werden. Gegen die Stimme von Albert Uhl (PWG) entschied sich das Gremium für den Einsat der laut Neubauer „chemischen Keule“. Danach soll es nach einer erneuten Wasserspülung neue Trinkwasseruntersuchungen geben.

Das Hallenbad wird den Gemeinderat künftig wohl immer wieder einmal beschäftigen. Nun soll zur Sanierung des Bades eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Der Schulverband hatte darum gebeten. Hintergrund: Der Neubau der Schule und die Erneuerung des angrenzenden Hallenbades könnten zeitlich kollidieren. Ein übergreifendes Konzept soll her. Ziel: eine gemeinsame Nutzung der Verkehrsflächen, die Infrastruktur und weitere Synergieeffekte zu untersuchen. Auch soll geprüft werden, wie man beide Maßnahmen verzahnen kann. Dazu soll in einem ersten Schritt ein Anforderungskatalog erstellt werden. Die Regierung von Schwaben hat in Aussicht gestellt, die Studie anteilig zu fördern. (bih)

Themen Folgen