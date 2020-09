00:33 Uhr

Christine Hasmüller führt jetzt die Kolpingsfamilie

Großer Dank an Hobbysport-Vertreter Heinz Bartsch (Mitte) von seinem Nachfolger Klaus Fackler (links) und Bezirksvorsitzendem Hans Hasmüller.

Nach fast einem Jahr ist das Amt in Wemding neu besetzt. Zuspruch der Mitglieder ist ungebrochen

Fast ein Jahr lang stand die Kolpingsfamilie Wemding unter kommissarischer Führung, nun gibt es wieder einen kompletten Vorstand. Bei der Generalversammlung wählten die Anwesenden mit überwältigender Mehrheit Christine Hasmüller zur neuen Vorsitzenden und Michael Gehring zu ihrem Stellvertreter. Beide bedankten sich für den großen Applaus und forderten alle Mitglieder zur tatkräftigen Mithilfe auf.

Aufgrund der Corona-Vorgaben fand die Versammlung im Saal des Gasthauses zur Wallfahrt statt – und war mit fast 60 Besuchern gut besucht. In kurzen Berichten wurde das Vereinsleben mit Bildern ins Gedächtnis gerufen. Bei der Gruppe „Eltern und Kind“ startet ein neues Führungstrio mit Sinja Baumann, Heidi Fackler und Ramona Hönle in den nächsten Wochen wieder mit den wöchentlichen Treffen. Johanna Fischer berichtete für Jungkolping, dass ein Höhepunkt der Tanz bei dem Kolpingball gewesen sei. Während der letzten Monaten waren nur einzelne Jugendgruppen mit Gruppenstunden im Freien aktiv.

Patrick Kaufmann berichtete für die jungen Erwachsenen vom Stand am Weihnachtsmarkt und dem Wintergrillen. Carmen Sailer-Hönle zeigte auf, was im Familienkreis alles geboten war, wie zum Beispiel das Familienwochenende in Pfronten mit über 60 Teilnehmern und der Weihnachtspäckchenaktion mit den Johannitern.

Heinz Bartsch berichtete für den Hobbysport und forderte zur verstärkten Teilnahme auf. Gleichzeitig übergab er nach 47 Jahren das Amt an Klaus Fackler. Für seinen langjährigen Einsatz in der Kolpingsfamilie und Pfarrei wurde Bartsch auch mit einer Urkunde des Diözesanverbands gewürdigt.

Ulla Seefried berichtete für den „Treffpunkt Frauen“ von den monatlichen Treffen. Zuletzt stand Waldbaden in Wemding an. Ulla Seefried berichtete auch für den Frühstückstreff 55plus und bedankte sich für das erste erfolgreiche Jahr mit dem neuen Team.

Michael Gehring zeigte anhand von Mitgliedergrafiken auf, dass der Zuspruch weiterhin ungebrochen ist. Beim Kolpinggedenktag konnten wieder 13 neue Mitglieder aufgenommen worden. Nach den erfolgreichen Theateraufführungen und dem großen Faschingsball kam das Vereinsleben nahezu vollständig zum Erliegen.

Kassier Daniel Ostermeier informierte über die Kassenlage und die wichtigsten Ein- und Ausgaben.

Bürgermeister Martin Drexler freute sich, dass mit der Versammlung die schmerzlich vermisste Begegnung der Menschen möglich wurde. Präses Wolfgang Gebert dankte dem scheidenden Vorsitzenden Markus Meyr für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und allen Kolpingmitgliedern für die große Unterstützung in der Pfarrei. (seer)

