Christine Rößle ist Landratsgattin – aber kein Anhängsel ihres Mannes

Christine Rößle ist die Ehefrau von Landrat Stefan Rößle und als solche – wenn man so will – die „Frist Lady“ unseres Landkreises. Doch mit diesem Etikett kann die 51-Jährige so gar nichts anfangen. Sie ist eine eigene Persönlichkeit, kein Anhängsel.

Von Barbara Würmseher

Sie stehen lächelnd an der Seite ihrer Männer, sind perfekt gestylt in Pumps und Kostüm und repräsentieren als deren Begleitung bei offiziellen Anlässen: First Ladies, die Gattinnen regierender Staatsmänner. Oft nutzen sie auch die Aufmerksamkeit, die ihnen die Öffentlichkeit schenkt, um den Fokus auf soziale oder gesundheitliche Anliegen zu lenken. Auch in unserem Landkreis gibt es – wenn man so will – First Ladies: Jene Ehefrauen nämlich, die unseren führenden Kommunalpolitikern den Rücken gleichermaßen freihalten wie stärken. Doch entsprechen sie dem gängigen Klischee? In dieser Serie wollen wir sie vorstellen. Zu Beginn spüren wir der Frage nach: Wer ist eigentlich Landratsgattin Christine Rößle?

„Ich bin doch keine First Lady“, sagt Christine Rößle, amüsiert ob dieser Bezeichnung, und fast ein bisschen abwehrend. Mit den Bildern, die man etwa von einer Melania Trump vor Augen hat, möchte sie erst gar nicht in Zusammenhang gebracht werden. Und in der Tat hat die sympathische, bodenständige Frau aus Oberndorf so gar nichts mit der winkenden US-Präsidenten-Gattin zu tun, die an der Balustrade des Weißen Hauses neben ihrem Mann steht. Und doch kann Christine Rößle den Status nicht ganz abschütteln, den Ehemann Stefan Rößle als Landrat nun einmal einnimmt. Bei aller Eigenständigkeit ihrer Persönlichkeit ist sie doch auch die Hälfte eines Paares. Ins Privatleben spielt nun eben mitunter auch die Politik mit hinein, für die Stefan Rößle steht. Und ab und zu ist Christine Rößle auch gefragt, bei Anlässen neben ihm zu repräsentieren. „Da gibt es ja in normalen Zeiten wirklich tolle Veranstaltungen in unserem Landkreis“, sagt die 51-Jährige, „und wenn ich mitgehe, mache ich das auch gern.“

Aber sie legt Wert auf eine Feststellung: „Ich bin eine eigene Persönlichkeit und kein Anhängsel. Ich will authentisch sein und das machen, was ich bin.“ Der Alltag und das Leben haben ihr ja auch immer eigene Aufgaben abverlangt.

Im Fasching kennen gelernt

Christine Rößle ist eine Einheimische. Aufgewachsen ist sie in Eggelstetten, wo ihre Eltern die Vereinsgaststätte gepachtet hatten. Ihren Stefan hat sie im Fasching in der „Bierkutschn“ in Rain kennengelernt, da war er noch Polizist und ganz weit weg von der Politik. „Er kam als Taucher und ich als Beach Girl“, erinnert sich Christine Rößle schmunzelnd. „Wir haben damals die Masken-Prämierung gewonnen.“ Die Beziehung stellte sich dann nicht nur im Fasching als eine wassertaugliche Verbindung heraus. Sie hat auch sonst seither so manchem hohen Seegang standgehalten.

Die Rößles sind mit fünf Kindern gesegnet – den 29-jährigen Zwillingen und deren drei weiteren Geschwistern (27, 21 und zwölf Jahre alt). Für die gelernte Friseurin Christine Rößle war deshalb die Familie lange Zeit die Hauptaufgabe – und ist noch immer ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. In der Rolle der Ehefrau, Mutter und inzwischen auch Oma dreier Enkel geht sie auf. „Langweilig war’s mir jedenfalls nie“, fasst sie die vergangenen Jahrzehnte zusammen. „Aber ich hatte auch immer viel Unterstützung. Ich bin nicht zu kurz gekommen.“

Landrat in Elternzeit mit Familie.

"Wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt"

Ihren gelernten Beruf hat Christine Rößle so lange ausgeübt, bis ihr Stefan 1996 Bürgermeister von Oberndorf wurde. „Wir wussten ja gar nicht, was auf meinen Mann zukommt. Da war es für mich wichtig, bei den Kindern daheim zu sein.“

Und dann kam seine Idee, Landrat zu werden. „Als er davon gesprochen hat, hab ich gesagt: Jetzt schauen wir mal, was das wird.“ Das, was daraus wurde, dauert mittlerweile 18 Jahre an. Nach dem Wahlsieg 2002 hat sie sich im ersten Moment mit ihm gefreut. Dann kam die Erkenntnis, dass das ein 24-Stunden-Job an sieben Tagen in der Woche ist. Selbst jetzt in Corona-Zeiten, da es kaum Abendtermine gibt, kommt der Landrat selten vor 19 Uhr heim und steht anderntags um 5.30 Uhr wieder auf.

Private Termine macht sie über sein Vorzimmer aus

„Meistens mache ich über sein Sekretariat unsere privaten Termine aus. Ich ruf dort an und melde meine Wünsche an, wann ich gern freie Zeit für unser Privatleben hätte.“ Doch die Zeit, die den Rößles dann zur Verfügung steht, wird intensiv genutzt. „Quality Time“, nennt es Christine Rößle. „Wir nutzen diese Stunden bewusst und lassen sie nicht einfach so verstreichen.“

Stefan Rößle darf zu Hause auch mal Dampf ablassen und Christine Rößle hört zu, rät ihm und fühlt mit. „Mein Mann muss ja Entscheidungen treffen und für manche Menschen werden diese Entscheidungen immer falsch sein – beispielsweise auch in Sachen Corona.“ Steht ihr Mann in der Kritik, hängt die 51-Jährige auch manchmal nervlich mit drin, wie sie sagt. „Das lässt mich dann natürlich nicht kalt.“ Auch dann, wenn Menschen sie persönlich auf politische Dinge ansprechen, wenn solche Telefonanrufe privat bei ihr landen oder wenn Leute vor der Türe stehen, spürt Christine Rößle, dass sie „First Lady“ im Sinne einer Anlaufstelle ist. „Ich stehe auf der Seite meines Mannes“, stellt sie klar. „Und wenn jemand gegen ihn schießt, ergreife ich seine Partei.“

Ansonsten pflegt sie ihre eigenen Aktivitäten. Dazu gehört ihr Job in der „Alten Brauerei“ in Mertingen, wo sie sich um Frühstücksservice und Rezeption kümmert. „Ich fange morgens um 5 Uhr dort an“, schildert sie und schwärmt: „Abgesehen vom frühen Aufstehen ist es ein Traumjob!“

Der Dorfladen liegt ihr sehr am Herzen

Sehr am Herzen liegt der Landratsgattin auch der Dorfladen in Oberndorf, den sie von der ersten Stunde an begleitet hat. Mehrere Stunden bringt sie sich dort pro Woche ehrenamtlich ein. „Das ist mein Ding“, sagt sie. „Ich würde nichts machen, nur weil es besser aussieht oder weil es zu meinem Mann passen würde. In diesem Fall ergibt es sich so, dass wir beide am Aufbau eines Dorfladen-Netzwerks mitarbeiten. Da ziehen wir an einem Strang.“

Den Beruf der Friseurin hat Christine Rößle längst an den Nagel gehängt. Nicht einmal für den Styling-Wechsel ihres Mannes vor wenigen Jahren war sie verantwortlich. Wer es nicht bemerkt hat: Seit damals trägt Stefan Rößle Linksscheitel. Woher kam denn der? Christine Rößle lacht und verrät das „Geheimnis“: „Mein Mann war auf einer Reise in China und hat sich dort auch zum Friseur begeben. Ich war selbst erstaunt von seinem Anblick, als er zurückkam...“

