15:09 Uhr

Christkind: Ein Traum wird wahr

Die 18-jährige Verena Jasmin Ibel aus Amerbach übernimmt das Amt des Wemdinger Himmelsboten. Welche Aufgaben sie erwarten und warum sich ein Herzenswunsch erfüllt

Von Thomas Unflath

Ziemlich kühl, aber im Vergleich zum Vorjahr immerhin trocken: Es herrschten beste Bedingungen bei der Präsentation des mittlerweile zwölften Wemdinger Christkinds auf dem Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt. Als das Geheimnis schließlich gelüftet wurde, war klar: Verena Jasmin Ibel wird in den kommenden Wochen viele adventliche Veranstaltungen mit ihrer Anwesenheit als Himmelsbote bereichern.

Vor der Verkündung wurden die zahlreichen Besucher auf dem proppenvollen Marktplatz noch auf die Folter gespannt. Der Chor „Donna Canta“ stimmte vorweihnachtliches Liedgut an, Projektleiterin Alica Mayer betrat mit einer kleinen Engelschar die Bühne. „Das Christkind ist aus Wemding nicht mehr wegzudenken“, meinte die Moderatorin, die einst auch schon selbst das Amt innehatte.

Nur positive Erfahrungen gemacht

Im Gespräch mit Alica Mayer erinnerte sich das letztjährige Christkind Nina Müller aus Kaisheim an ihre Erlebnisse. „Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht mit vielen lachenden Menschen.“ Die schönsten Begegnungen seien für sie mit Kindern und Senioren gewesen. Insgesamt hatte Müller in der Adventszeit knapp 40 Auftritte zu verzeichnen. Laut Organisatorin Mayer sind die Termine inzwischen über den ganzen Landkreis verteilt. Bürgermeister Dr. Martin Drexler dankte dem Wemdinger Gewerbeverband für die Durchführung der Christkind-Aktion sowie Alica Mayer für ihr Engagement.

Das Christkind präsentierte sich an einem Fenster des Rathauses

Dann war es soweit: Aus einem Fenster des historischen Rathauses zeigte sich das neue Christkind erstmals den Besuchern, winkte und verteilte Goldstaub. Begleitet von den kleinen Engeln bahnte sich der blonde Himmelsbote seinen Weg zur Bühne. Dort wurde das Christkind als Verena Jasmin Ibel aus dem Wemdinger Ortsteil Amerbach vorgestellt. Die 18-jährige verlas einen adventlichen Prolog und beantwortete Kinderfragen.

„Ich stelle mir den Posten toll vor und glaube, dass ich die Aufgabe als zwölftes Wemdinger Christkind gut ausfüllen würde“, meinte Verena Jasmin Ibel zur Begründung, warum sie sich beworben hatte. Als kleines Mädchen habe sie die früheren Christkinder immer gerne beobachtet und sich schon damals gewünscht, einmal selbst die Rolle übernehmen zu können. „Jetzt, da ich volljährig bin, habe ich den Versuch gewagt.“ Für das neue Christkind hat sich nun also ein echter Traum erfüllt. Ihre Aufgabe bezeichnete sie als „einfach einzigartig, anspruchsvoll, besonders und wertvoll“. Für sie sei es eine Ehre. In Hinblick auf Weihnachten bezeichnete sich das neue Christkind als „wunschlos glücklich“.

Auf Verena Jasmin Ibel warten in den kommenden Wochen nicht nur zahlreiche Termine, sondern auch attraktive Preise im Gesamtwert von rund 1500 Euro, darunter ein Fotoshooting. Spenden, die das Christkind erhält, kann sie an einen guten Zweck eigener Wahl weitergeben. Vorgängerin Nina Müller stiftete 345 Euro für den Bunten Kreis Augsburg. Wer das Christkind für adventliche Veranstaltungen kostenfrei buchen möchte, kann sich an Alica Mayer (Telefon 0171/1211725) oder das Fachgeschäft Anja´s Lust auf Mode, Telefon 09092/5999, wenden.

Themen folgen