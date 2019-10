Christusfiguren beschädigt: Täter wohl psychisch krank

Plus Einem 36-Jährigen werden mindestens drei Fälle in der Gegend um Donauwörth zugerechnet.

Ein Mann aus Donauwörth ist am Freitag offenbar durch die Gegend gefahren und hat gezielt Holzkreuze mit Christusfiguren beschädigt. Bislang sind der Polizei drei Fälle bekannt: einer in Marxheim, einer nahe dem Donauwörther Stadtteil Nordheim und einer im Kaisheimer Ortsteil Altisheim.

2014 hat die Familie Ziegelmeier an der Straße zwischen Nordheim und Asbach-Bäumenheim ein Feldkreuz aufgestellt. „Den Christus hat ein Onkel geschnitzt“, berichtet Nadja Ziegelmeier. Am Freitag gegen Mittag – so beobachteten Spaziergänger – hielt der 36-Jährige mit seinem Auto neben dem Kreuz an, nahm eine Motorsäge in die Hand und wollte diese starten – was aber nicht gelang.

Mann schlägt auf das Feldkreuz ein

Wie von Sinnen schlug der Mann dann auf das Feldkreuz ein und riss den Christus herunter. Nur die Arme der Figur blieben am Kreuz hängen. Zudem riss der 36-Jährige Chrysanthemen aus einem Beet am Fuße des Feldkreuzes. Den Korpus ließ der Mann liegen. Auf der Sitzbank nebenan steht der Spruch: „Sei Gottes Gast. Nimm Platz.“

Was sich bis Montag herausstellte: Es war nicht der einzige Fall: Innerhalb von etwa zwei Stunden war der 36-Jährige auch noch in Marxheim und Altisheim zu gange. In Marxheim erschien er unvermittelt an dem Jesuskreuz beim Kriegerdenkmal, warf die Motorsäge an und setzte diese am Kopf der Figur an. Passanten, die vor Ort waren und das Kriegerdenkmal pflegten, sprachen den Mann an. Der ließ von dem Kreuz ab und fuhr mit seinem Auto davon.

Bis zum Montag meldete sich außerdem eine Zeugin, die den 36-Jährigen in Altisheim dabei beobachtete, wie er am Freitag an einem Holzkreuz in der Willibaldstraße die Christusfigur mit roter Lackfarbe besprühte. Schaden: mindestens 500 Euro.

Mutmaßlicher Täter macht „verwirrten Eindruck“

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter inzwischen ermittelt. „Er machte einen verwirrten Eindruck“, berichtet Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Inspektion Donauwörth. Die Beamten vermuten, dass der Mann noch an anderen Orten im südlichen Donau-Ries-Kreis und darüber hinaus Kreuze beschädigt hat.

Der 36-Jährige ist dem Vernehmen nach möglicherweise psychisch krank. Er befindet sich inzwischen in stationärer Behandlung. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.