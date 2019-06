vor 20 Min.

Chrom, Hitze und kalte Getränke

Die Donauwörther Automeile zieht vor allem am Vormittag wieder Autoliebhaber in die Innenstadt

Von Daniela Graf

Bereits ab 10 Uhr am Morgen tummelten sich einige Autofreunde in der Reichsstraße, um wieder die Neuheiten auf vier beziehungsweise zwei Rädern zu begutachten und sich mit den Verkäufern der Donauwörther Autohäuser auszutauschen. Es wurden Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge vorgestellt, aber auch Elektro- und Erdgasautos. Wo der Trend hingeht? „Schwierig“, so Matthias Hotter, Verkäufer bei Autohaus Straub. „Leute, die Benzinautos fahren, interessieren sich für Benzinautos, die Dieselfahrer für Dieselfahrzeuge. Was aber auffällt: dass eher ältere Menschen von Elektrofahrzeugen angetan sind.“

Neben Lack und Leder gibt es an verschiedenen Ständen auch Snacks, gekühlte Getränke und Cocktails, beispielsweise bei Andis mobiler Cocktailbar oder bei Pirelli, die auch Radlagerreifen präsentieren und verschiedene Felgenmodelle. „Vor allem die farbigen Felgen finden bei den Leuten hier Beachtung“, so Markus Pfeifer, Verkäufer bei Point S. Der Lebedew-Stand zeigt diverse Reifenmodelle, vom Traktorreifen bis hin zum runden Gut für den Fiat 500. Interessieren sich hier die Autofreunde für Elektrofahrzeuge? „Eher weniger, die Autos sind noch zu teuer, und die Reichweite überzeugt noch nicht“, erzählt Nick Homfeldt. Eine Besucherin ist jedes Mal auf der Donauwörther Automeile: „Ich gehe immer gerne her, um mir die verschiedenen Autos anzusehen.“ Sie fährt ein Benzinfahrzeug und ist damit sehr zufrieden.

Auffällig ist, dass bei Jung und Alt die Sportwagen hoch im Kurs stehen. „Kein Wunder, die Leute wollen einfach PS“, bestätigt ein Verkäufer. Die Bewunderung ist groß. „So einen hätte ich gerne in meiner Garage stehen“, strahlt ein junger Mann in der Altstadtinsel und deutet auf einen Hyundai i30N. Der Mann nebenstehend gibt ihm recht und nickt anerkennend.

Und bei den Motorrädern? „Unsere schwarze Honda Gold Wing ist ein Besuchermagnet“, berichtet Peter Schneller von Biker Stable aus Deiningen. Sie haben ihren Stand zwischen Reichsstraße und Altstadtinsel, denn die Automeile zieht sich hin bis zur Wörnitzbrücke.

Familien und Flaneure nutzten den Tag auch, um sich ein leckeres Eis oder einen kühlen Kaffee zu gönnen oder um einfach ein Päuschen auf der Parkbank zu machen.

Die Veranstaltung wurde auch in diesem Jahr wieder von der City-Initiative Donauwörth (CID) – allen voran die Projektleiter Nicole Wermuth und Peter Straub – gemeinsam mit den Donauwörther Autohäusern ausgerichtet.

Eine gelungene Veranstaltung für Jung und Alt, wobei sich einige am hitzigen Nachmittag wohl lieber am beziehungsweise im Baggersee abgekühlt haben.

