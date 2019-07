vor 35 Min.

Claudia Marb will Bürgermeisterin in Rain werden

Der CSU-Vorstand spricht sich für ihre Nominierung aus. Noch im Juli soll dann die Ortspartei darüber abstimmen.

Rain Claudia Marb will Bürgermeisterin in Rain werden. Der Parteivorstand des CSU-Ortsverbands hat sich am Donnerstagabend einstimmig für die Nominierung seiner Vorsitzenden ausgesprochen. Die 45-Jährige hat vor, die erste Frau an der Spitze der Tillystadt zu werden: „Unsere Stadt steht sehr gut da, nichtsdestotrotz müssen wir kontinuierlich daran arbeiten, dass sie so attraktiv und liebenswert bleibt“, äußerte sich die CSU-Vorsitzende gegenüber ihrem Ortsvorstand. Nach reiflicher Überlegung sei sie zu dem Entschluss gekommen: „Wenn man etwas wirklich will, findet man einen Weg. Wenn man etwas nicht will, dann findet man Gründe.“

Bislang hat sich in Rain noch kein anderer Nachfolgekandidat von Gerhard Martin aus der Deckung gewagt. Wie berichtet tritt der amtierende Bürgermeister bei der Kommunalwahl im März 2020 nicht mehr an. Der CSU-Parteivorstand aber ist sich einig: „Wir wollen nicht taktieren, sondern Farbe bekennen und offen und ehrlich mit unseren Bürgern umgehen.“ In diesem Sinne gelte es nun, an einem Strang zu ziehen. Dass der CSU-Vorstand geschlossen hinter seiner Vorsitzenden Claudia Marb steht, wurde jetzt deutlich: Einstimmig sprach dieser die Empfehlung aus, die 45-jährige Stadt- und Kreisrätin als Kandidatin für das Bürgermeisteramt zu nominieren.

„Ich freue mich riesig“

„Wir haben eine tolle und schlagkräftige Truppe aus zahlreichen jungen und erfahrenen Mitgliedern. Ich danke euch allen für das Vertrauen und freue mich riesig auf einen spannenden Wahlkampf mit vielen Gesprächen und Herausforderungen“, bedankte sich Claudia Marb bei Ihren Parteikolleginnen und –kollegen für den breiten Rückhalt. Die offizielle Nominierung durch die Vollversammlung des Ortsverbandes Rain soll noch im Juli stattfinden.

Vierfache Mutter und Kreisvorsitzende der Frauenunion

Über Claudia Marb: Die 45-Jährige ausgebildete Arzthelferin ist seit über 20 Jahren verheiratet und hat vier Kinder im Alter von neun, zehn, 18 und 19 Jahren. In der CSU engagiert sie sich seit 2008 als Stadträtin und ist seit 2011 auch Kreisvorsitzende der Frauenunion. Sie ist die erste Frau an der Spitze des Rainer Ortsverbandes und zudem seit 2014 Vorsitzende des Freundeskreises der Realschule Rain. Im Kreistag des Landkreises Donau-Ries setzt sie sich seit 2014 ebenso für die Belange des Lechgebiets ein wie als stellvertretende Vorsitzende im Lebensraum Lechtal und ist seit 2015 auch stellvertretende Kreisvorsitzende der CSU. (dz)

