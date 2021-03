vor 5 Min.

Corona: 11.000 Impfdosen wurden bisher im Landkreis Donau-Ries verabreicht

Der Landrat befürchtet aber, dass die Inzidenz von 35 bald wieder erreicht werden könnte. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es den nächsten Todesfall.

Im Landkreis Donau-Ries sind bislang 11.031 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Das berichtet das Landratamt am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung. Damit wurden bislang 5,6 Prozent der Landkreisbevölkerung gegen Covid-19 geimpft. Eine Zweitimpfung haben 2,6 Prozent erhalten.

Wenn in schwaben- oder bayernweiten Statistiken diesbezüglich niedrigere Werte dargestellt werden, liegt dies laut Landratsamt darin begründet, dass Impfungen, die durch das gKU oder in den Seniorenheimen erfolgt sind, noch nicht in das bayernweite System eingetragen werden können. Neben den bisher bereits verwendeten Vakzinen von Biontech/Pfizer und AstraZeneca wurden nun erstmals auch 100 Dosen des Herstellers Moderna verabreicht.

Donau-Ries-Kreis: 2173 Corona-Impfungen in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche seien insgesamt 2173 Impfungen durchgeführt worden. Damit sei die Kapazität erneut deutlich gesteigert worden. Das BRK als Betreiber der Impfzentren wird diese gemeinsam mit dem Landratsamt und dem gKU weiterhin erhöhen. Landrat Stefan Rößle besuchte hierzu am Samstag zusammen mit Artur Lettenbauer vom BRK die Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen, um sich ein Bild von den Abläufen vor Ort zu machen.

Der Kreischef lobte dabei die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure des BRK, des gKU und des Landratsamtes. Gemeinsam sei man daran interessiert, die Impfkapazitäten in beiden Impfzentren weiter zu erhöhen.

Am 21. März wird auch am Sonntag gegen Corona geimpft

Demnächst werden zudem auch Impftermine für berechtigte Lehrkräfte der lokalen Grund- und Förderschulen und für das Personal in den Kitas durch mobile Impfteams angeboten. Zudem sei am 21. März an beiden Impfzentren auch erstmals ein zusätzlicher Impfsonntag vorgesehen. Allein an diesem Tag seien mehr als 400 Impfungen geplant.

Wie das BRK als Betreiber der lokalen Impfzentren mitteilt, sind inzwischen insgesamt 22.565 Menschen im Landkreis Donau-Ries über die bayerische Software BayIMCO registriert, die damit ihre Bereitschaft zu einer Impfung signalisiert haben. Bei der zusätzlich angebotenen Registrierungshotline gingen in der vergangenen Woche 1058 Anrufe ein.

Donau-Ries: Corona-Inzidenzwert liegt am Dienstag bei 26,9

Die Zahl der Landkreisbürger, die seit Ausbruch der Pandemie insgesamt positiv auf Corona getestet wurden, liegt (Stand Dienstag, 9. Uhr) bei 3657. Hiervon gelten 3454 Personen wieder als genesen. Allerdings ist in Zusammenhang mit dem Virus ein weiterer Todesfall zu beklagen. Der 59 Jahre alte Betroffene litt an erheblichen Grunderkrankungen, heißt es von der Kreisbehörde.

Nach deren Auskunft steigt die Anzahl der gestorbenen bestätigten Indexfälle damit auf 136. 67 Personen gelten als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der Inzidenzwert lag am Dienstag laut Robert-Koch-Institut bei 26,9 (Vortrag: 24,7). 13 Menschen sind nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet.

Landrat Rößle appelliert: Weiter Abstand halten und Kontakte minimieren

Mit einer beständig unter 35 liegenden Inzidenz gelten im Landkreis Donau-Ries aktuell weitest mögliche Lockerungen. Landrat Rößle betont aber: „Trotz der sehr niedrigen Werte ist bereits jetzt abzusehen, dass der Kennwert 35 schon sehr bald wieder überschritten werden könnte.“ Diese Grenze würde im Landkreis bereits dann erreicht, wenn über eine Woche hinweg sieben Personen täglich positiv getestet würden. Deshalb habe es nach wie vor oberste Priorität, auch weiterhin Abstand zu halten und unnötige Kontakte wenn möglich zu vermeiden.

