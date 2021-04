Corona: 21 Prozent haben im Landkreis Donau-Ries die Erstimpfung erhalten

Insgesamt wurden mehr als 36.500 Impfungen im Landkreis Donau-Ries gegen das Coronavirus verabreicht.

Im Landkreis Donau-Ries sind bis vergangenen Sonntag (bis zu diesem Tag liegt der aktuelle Stand vor) 36.592 Impfdosen verabreicht worden. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. 20,99 Prozent aller Landkreisbürger haben bereits eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Schon die Zweitimpfung bekamen 6,36 Prozent.

Im Landkreis sind insgesamt 27.785 Personen über die Bayerische Impfsoftware registriert und warten auf einen Termin. Die im Landkreis als Alternative angebotene Impfhotline (0906/ 12678930 für Donauwörth, 09081/2181712 für Nördlingen) wurde in der vergangenen Woche von 1.517 Anrufern genutzt. In der zurückliegenden Woche wurden in der Region insgesamt 4.679 Impfungen durchgeführt. Davon wurden 3.256 in den Impfzentren verabreicht. Die niedergelassenen Ärzte im Landkreis konnten insgesamt 1.423 Impfungen beisteuern.

Mehr Tempo beim Impfen wäre möglich, so die Verantwortlichen

Arthur Lettenbauer, Geschäftsführer des BRK Nordschwaben, das die lokalen Impfzentren betreibt und der Ärztliche Koordinator Sebastian Völkl stimmen darin überein, dass nach wie vor die Impfstoffmenge eine noch schnellere Durchführung von Impfungen verhindert. Völkl erklärt, pro Praxis könnten wöchentlich maximal 48 beziehungsweise 50 Dosen der Hersteller Biontech/Pfizer und AstraZeneca bestellt werden. Auch die Priorisierung mache die Impfungen vor Ort, sowohl in den Impfzentren, als auch in den Arztpraxen, unnötig kompliziert.

Trotz dieser Erschwernisse lobt Völkl die Arztpraxen im Landkreis: „Aus meiner Sicht ist das eine hervorragende Leistung, an der sich weit über die Hälfte der Praxen unseres Landkreises beteiligt und das, obwohl in der Regelversorgung, je nach Fachbereich, die Gesamtpatientenanzahl nicht wirklich gesunken ist.“

Donau-Rieser Landrat lobt auch die niedergelassenen Ärzte

Landrat Stefan Rößle lobt die Arbeit in den Impfzentren und der niedergelassenen Ärzte: „Nur möglichst viele Impfungen werden eine deutliche Verbesserung der Situation möglich machen. Mit steigenden Impfstofflieferungen in den kommenden Wochen und Monaten werden wir unsere Impfzentren und alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte brauchen. Dafür sind wir im Landkreis gerüstet und gut aufgestellt.“

Die Zahl der Personen im Landkreis, die seit Ausbruch der Pandemie insgesamt positiv auf Covid-19 getestet wurden, liegt – Stand Mittwoch, 10.30 Uhr – bei 5321. Hiervon gelten 4390 wieder als genesen. Allerdings sind laut der Kriesbheörde in Zusammenhang mit Corona zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Bei den Patienten, Mitte 60 und über 90 Jahre alt, waren erhebliche Grunderkrankungen bekannt. Die Anzahl verstorbenen bestätigten Indexfälle im Donau-Ries.Kreis steigt damit nach der Statistik des Landratsamt auf 147. In der Folge gelten momentan 784 Personen als aktuell positiv Getestete. Der Inzidenzwert lag am Mittwoch laut Robert-Koch-institut bei 243,7. 1.045 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, acht mit der südafrikanischen.