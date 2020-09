vor 2 Min.

Corona: 26 aktive Fälle sind derzeit gemeldet

Landrat Stefan Rößle appelliert, sich weiter an die geltenden Vorgaben zu halten

Die Zahl der Personen im Landkreis, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, liegt aktuell bei 474. Hiervon gelten 424 Personen bereits als genesen. Das teilte das Landratsamt am späten Donnerstagnachmittag mit. Die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen liegt weiterhin bei 24. Folglich gelten im Landkreis 26 positiv getestete Personen als sogenannte „Indexfälle.“ Der Inzidenzwert der letzten sieben Tage beträgt aktuell 19. Die aktuellen Zahlen sind auch immer im Internet unter www.donau-ries.de/aktuelles. zu finden.

Dem Gesundheitsamt wurde am Mittwoch ein positiver Covid-19-Fall am Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen gemeldet. Der betroffene Schüler habe im Verlauf nur eine milde Symptomatik gezeigt. Umgehend nach Bemerken der Symptome habe sich der Betroffene isoliert und einen Hausarzt zur Testung aufgesucht. Die betroffenen Klassenkameraden und Lehrkräfte sowie der Sportverein und einzelne Privatkontakte konnten fast vollständig bereits am Mittwoch informiert werden. Am Donnerstag wurden nun 42 Schüler, zehn Lehrkräfte und 30 Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld getestet. Mit den Ergebnissen sei frühestens am kommenden Samstag zu rechnen, heißt es aus der Kreisbehörde. Weitreichende Quarantäne musste über die Klassenkameraden sowie die Trainingsgruppe des Fußballvereins der SpVgg Ederheim verhängt werden. Zum Zeitpunkt der innerschulischen Kontakte habe allerdings noch die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bestanden.

Im Rahmen des Ausbruchgeschehens in einem Nördlinger Seniorenheim wurden inzwischen insgesamt fünf Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Überwiegend seien milde erkältungsähnliche Symptome angegeben worden. Einer der betroffenen Bewohner befinde sich aufgrund einer Verschlechterung eines bereits bestehenden Leidens derzeit im Krankenhaus, er sei aber stabil. Aufgrund der erst im Verlauf zunehmenden Zahl der Erkrankten geht das Gesundheitsamt davon aus, dass es sich um ein frühes Stadium eines Ausbruchs handelt, sodass die initial getroffenen Schutzmaßnahmen nach Ablauf der ersten 14 Tage Inkubationszeit deutlicher bemerkbar werden sollten.

Nach Einrichtung einer Quarantänestation im hauptsächlich betroffenen Wohnbereich, die sich in einen Positiv- und einen Kontaktpersonen-Bereich untergliedert, erfolgte am Donnerstag – eine Woche nach Bekanntwerden des Ausbruchs – eine weitere Reihentestung aller Bewohner und Mitarbeiter. Insgesamt wurden heute 76 Bewohner und 80 Mitarbeiter aus dem Bürgerheim Nördlingen getestet. Mit ersten Ergebnissen der Testungen wird ebenfalls am Samstag gerechnet. Aufgrund des zunehmenden Infektionsgeschehens bleiben die allgemeinen Schutzmaßnahmen (Besuchsverbot, Aussetzen von Gemeinschaftsaktivitäten und verschiebbaren Anwendungen durch externe Dienstleister, Bereichszuteilung des Personals) bestehen.

Angesichts vielerorts steigender Inzidenzwerte appelliert Landrat Stefan Rößle, sich auch weiterhin an die geltenden Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz zu halten und auch darüber hinaus umsichtig zu handeln: „Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und ausreichend Abstand zu halten, ist nie verkehrt und nutzt uns allen.“ (pm)

