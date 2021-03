15:33 Uhr

Corona: 33 neue Infektionen im Landkreis Donau-Ries

Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt Donau-Ries 33 Neuinfektionen. Zuletzt war die Zahl Mitte Januar vergleichbar hoch.

Immer schneller scheint sich das Coronavirus im Landkreis Donau-Ries wieder zu verbreiten. Das Gesundheitsamt Donau-Ries meldet mit Stand 17. März im Vergleich zum Vortag 33 neue Corona-Fälle. So viele neue Infektionen gab es zuletzt Mitte Januar. Am 13. Januar wurden 41 Neuinfektionen gemeldet.

Die Zahl der Indexfälle liegt wieder dreistellig bei 179. Insgesamt gelten nun 3779 Bürger seit Beginn der Pandemie als positiv getestet.

Infektionszahlen in Nördlingen und Donauwörth gestiegen

Die aktuellen Fälle von 179 verteilen sich im Landkreis vor allem auf die Städte Donauwörth (34 Infizierte), Nördlingen (24 Infizierte). In Donauwörth war ein Ausbruch bei Airbus Helicopters mit mindestens 17 Infizierten erkannt worden. In Nördlingen gibt es bei einem landwirtschaftlichen Betrieb zehn Mitarbeiter, die mit einem Schnelltest positiv getestet wurden. Jetzt werden diese per PCR-Test verifiziert.

Auch in der Stadt Rain mit 16 Infizierten und in Kaisheim mit zehn Infizierten gibt es wieder eine Häufung. (dz)

