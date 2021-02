16:26 Uhr

Corona: Ab Montag gibt es diese Lockerungen im Landkreis Donau-Ries

Ab Montag wird die Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen wie hier am Bahnhof Donauwörth vermutlich wegfallen.

Plus Das Bayerische Kabinett hat wieder in Sachen Corona getagt. Was die Beschlüsse in München für die Region Donau-Ries bedeuten.

Auch wenn der Freistaat Bayern in Sachen Lockerungen der Corona-Auflagen ein langsameres Tempo wählt als andere Bundesländer in Deutschland – ein paar Freiheiten mehr werden auch die Bürger im Landkreis Donau-Ries schon ab Montag spüren.

Wie angekündigt, wird Landrat Stefan Rößle die seit 1. Februar bestehende Allgemeinverfügung nicht verlängern, sondern auslaufen lassen. In diesem amtlichen Dokument verfügt die Kreisverwaltungsbehörde, als staatliche Behörde im Kreis, ergänzende Auflagen zur staatlichen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Corona: Allgemeinverfügung für den Donau-Ries-Kreis endet am 14. Februar

Die Allgemeinverfügung endet mit Ablauf des 14. Februar. Doch was heißt das jetzt für die Bürger im Landkreis Donau-Ries? Folgende Beschränkungen sind ab Montag, 15. Februar, aufgehoben.

Das Tragen von Masken auf den bisher aufgelisteten öffentlichen Plätzen und Straßen in den Gemeinden und Städten des Landkreises Donau-Ries sowie an Bahnhöfen und Bushaltestellen ist nicht mehr vorgeschrieben.

sowie an Bahnhöfen und Bushaltestellen ist nicht mehr vorgeschrieben. Auch das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen im Landkreis gilt dann nicht mehr.

gilt dann nicht mehr. Sollte der Landkreis bis einschließlich Sonntag durchgehend bei einer Inzidenz unter 100 liegen, entfällt auch die Ausgangssperre ab 21 Uhr. (dz)

