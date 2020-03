16.03.2020

Corona: Absagen und Schließungen

Die Kletterhalle in Donauwörth bleibt ab sofort geschlossen – eine von vielen Maßnahmen in der Region, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll. Auch Kultur- oder Vereinsveranstaltungen wurden reihenweise abgesagt.

Hier wieder eine Übersicht über Veranstaltungen, die ausfallen oder verschoben werden. Die Kletterhalle in Donauwörth bleibt zu, Filmfestspiele in Rain finden nicht wie geplant statt

Erneut sind Veranstaltungen im Landkreis Donau-Ries abgesagt worden – als Vorsichtsmaßnahme gegen das sich weiter ausbreitende Coronavirus. Hier ein Überblick über die nicht stattfindenden Termine und die Einrichtungen die schließen, sofern die Informationen unserer Zeitung vorliegen:

Singnachmittag des Seniorenbeirats in Donauwörth ( geplant für 17. März).

Die Theateraufführungen „ Auto gut – alles gut“ der KLJB Schäfstall (27. März bis 4. April).

Die Theateraufführungen „Wenn einer eine Reise tut oder Geräuchertes mit Sauerkraut“ der Bauernbühne Auchsesheim (21. März bis 13. April).

Die Generalversammlung des Heimatvereins Oberndorf-Eggelstetten-Flein (22. März).

Frühjahrskonzert der Musikkapelle Rögling (28. März).

Starkbierfest der Feuerwehr und des Obst- und Gartenbauvereins Ebermergen (21. März).

Folgende Veranstaltungen in Otting: Generalversammlung des VDK-Ortsverbandes Otting Weilheim/Rehau (17. März); Dorfabend des Dorf-Verschönerungsvereins Otting (20. März); Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Otting (21. März); Einweihung/Segnung des gemeindlichen Heizhauses (22. März); Preisverteilung des Sauschießens der St. Hubertus-Schützen Otting (22. März).

Seniorenversammlung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft im Posthotel Traube Donauwörth (18. März).

Kaffeekränzchen mit dem Vortrag „Die Jahreszeiten im Leben einer Frau“ der Landfrauengruppe Berg (17. März).

Besinnungstag mit Pallottinerpater Alois Mäntele im Wallfahrtsheim Maria Brünnlein in Wemding (3. April).

Informationsabend der BI Megatrasse-Lech im Bürgerhaus in Niederschönenfeld (26. März).

Konzert des Kulturkreises Mertingen in der Kirche St. Martin mit imBRASSivo (13. April).

Mitgliederversammlung der Museumsfreunde Mertingen in der Alten Brauerei (20. März).

Deutscher Alpenverein: Schließung der Kletterhalle, vorzeitige Beendigung der Ski- und Fitnessgymnastik in der Sporthalle im Stauferpark, Einstellung des Alpenvereins-Basketballs donnerstags in der Turnhalle Mangoldschule.

Singstunde des Heimat-Chores Donau-Ries (17. März, ebenso alle Folgetermine bis voraussichtlich 20. April).

Die Treffen der Krebs-Selbst-Hilfe-Gruppe im Landkreis (bis auf Weiteres, bitte den telefonischen Kontakt unter 09099/1513 nutzen).

Die 41. Bayerischen Film und Videofestspiele in Rain (27. bis 29. März).

Mitgliederversammlung des Krankenpflegevereins Kaisheim (21. März). Ebenso entfällt die Seniorengymnastik bis auf Weiteres. Zudem wird der Kurs „Beckenbodengymnastik“ am 19. März (letzter Kurstag) abgesagt.

Mitgliederversammlung des Fördervereins Kleinkunstbrauerei Thaddäus (19. März).

Frauenfrühstückstreffen der Freien evangelischen Gemeinde Donauwörth (21. März).

BKV-Kreisversammlung Donau Ries in Mündling (22. März).

Das Training der Turnabteilung des TSV Harburg ist bis aus Weiteres eingestellt.

Der VSC Donauwörth stellt bis voraussichtlich zum 19. April seinen kompletten Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb ein.

Die Bücherei Fünfstetten hat ab sofort (voraussichtlich bis Ende der Osterferien) geschlossen.

Der Heimatverein Mündling verschiebt seine Jahreshauptversammlung (geplant für 21. März) auf unbestimmte Zeit.

Jubiläum „1000 Jahre Staudheim“, Einführungsvortrag zur Ortsgeschichte im Sportheim (19. März)

Die Stadt Nördlingen schließt ab Montag, 16. März, das städtische Hallenbad.

Die Aufführungen des Theatervereins Zirgesheim „Of Gott, die Familie!“ (27. März bis 5. April).

Die Literaturlesung mit Romy Hausmann der Kunst- und Kulturinitiative Oettingen am 21. März wird verschoben. Dasselbe gilt für die Rolling-Stones-Party am 18. April.

Der 16. Rieser Starkbieranstich (21. und 22. März) soll auf den 2. und 3. Mai verschoben werden. Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer Karten zurückgegeben will, kann dies ab dem 18. März an den Vorverkaufsstellen, an denen die Karten erworben wurden, tun. Die geplante Jahreshauptversammlung des Vereins wird abgesagt.

Die Volkshochschule Oettingen hat den Kursbetrieb bis zu den Osterferien unterbrochen.

Die Pfarrgemeinschaft St. Sebastian in Oettingen hat die Gottesdienste bis auf Weiteres abgesagt. Das gilt für die gesamte Pfarreiengemeinschaft Oettingen mit Ehingen, Belzheim, Dornstadt, Laub, Munningen und Wechingen. Beerdigungen werden nur noch im Freien abgehalten.

Die Jahreshauptversammlung der katholischen Landvolkgemeinschaft am Dienstag, 17. März, in Fremdingen ist abgesagt.

Die Rieser Musikschule stellt den Unterricht bis einschließlich 19. April ein. Die Lehrer werden den ausgefallenen Unterricht im Laufe dieses Schuljahres nachholen. Die Organisation für den Nachholunterricht übernimmt der jeweilige Lehrkraft selbst und wird zu gegebener Zeit ihren Schülern die Ersatz-Unterrichtstermine mitteilen.

Geselliges Tanzen 50 Plus in der Spitalmühle in Nördlingen (geplante Termine für 17. und 24. März) ist abgesagt.

Der Stammtisch der Kolpingsfamilie am 19. März im Sixenbräustüble in Nördlingen entfällt. Die Mitgliederversammlung am 27. März wird bis auf Weiteres verschoben. (dz)

Themen folgen