09.02.2021

Corona: Auch der Donauwörther OB Jürgen Sorré ist bereits geimpft

Plus Nachdem der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle eine Corona-Impfung eingeräumt hat, geht auch der Donauwörther Oberbürgermeister an die Öffentlichkeit.

Von Barbara Wild

Der Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth ist bereits gegen das Coronavirus geimpft. Das hat der 45-jährige Rathauschef am Dienstagmittag unserer Redaktion mitgeteilt. Wie genau der Ablauf war, das verrät er hier.

Er sei am 19. Januar im Donauwörther Impfzentrum mit dem begehrten Impfstoff, der vor einem schweren Verlauf einer Coronainfektion schützen soll, versorgt worden.

"Ich wurde angerufen, dass Impfstoff nicht wie geplant verimpft werden kann und, ob ich nicht Interesse hätte", sagt Sorré gegenüber dieser Zeitung. Er sei davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit habe, und sei deshalb kurzentschlossen ins Impfzentrum gefahren, um die begehrte Spritze zu erhalten. "Vielleicht hätte ich das mehr hinterfragen müssen", sagt Sorré.

Sorré zu seiner Corona-Impfung: "Rückblickend war ich vielleicht naiv"

Nachdem der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle am Montag eingeräumt hatte, dass er bereits am 4. Januar geimpft worden ist, wollte auch Sorré nun damit an die Öffentlichkeit gehen. "Im Zuge der ganzen Ereignisse sieht das nicht gut aus, das ist mir klar", gibt sich Sorré zerknirscht. "Mir liegt es wirklich fern, mich auf Kosten anderer zu bereichern. Ich bin davon ausgegangen, dass die Impfreihenfolge an der entsprechenden Stelle korrekt geregelt wird." Rückblickend sei er vielleicht naiv gewesen, so Sorré.

