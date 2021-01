vor 50 Min.

Corona-Ausbruch auch im Monheimer Seniorenheim

Im gKU-Seniorenheim in Monheim wurden 21 Bewohner und neun Beschäftigte positiv auf Corona getestet. Und es gibt weitere Todesfälle im Landkreis Donau-Ries.

In einem weiteren Seniorenheim hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden in der gKU-Einrichtung in Monheim insgesamt 30 Personen positiv getestet – 21 Bewohner und neun Beschäftigte.

Erst kürzlich war eine Häufung von Fällen im BRK-Heim in Donauwörth bekannt geworden. Dort sind nach aktuellem Stand 27 Mitarbeiter und 44 Bewohner infiziert. Insgesamt sieben positiv getestete Senioren, die in der Anlage am Mangoldfelsen gewohnt hatten, sind inzwischen gestorben. In den nächsten Tagen wird eine erneute Reihentestung der gesamten Einrichtung erfolgen, so das Landratsamt. Aus dem Seniorenheim in der Großen Kreisstadt werden auch zwei weitere Todesfälle gemeldet: Bei den beiden 83 und 92 Jahre alten Bewohnern waren erhebliche Grunderkrankungen bekannt.

Donau-Ries-Kreis: Inzidenzwert liegt bei 219,0

Die Zahl der Menschen im Landkreis, die seit Ausbruch der Pandemie insgesamt an Covid-19 erkrankt sind, lag Stand Donnerstag um 9 Uhr bei 3241. Hiervon gelten 2671 bereits wieder als genesen. Die Anzahl der bestätigten Indexfälle, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind, ist mit den zwei Fällen aus Donauwörth auf 86 gestiegen. In der Folge gelten momentan 484 Personen im Donau-Ries-Kreis als aktuell positiv Getestete. Der Inzidenzwert lag am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut bei 219,0.

Wie das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mitteilt, werden pflegende Angehörige – also Familienmitglieder, die die Pflege von Angehörigen zu Hause vornehmen – mit kostenlosen FFP2-Masken versorgt. Gesundheitsminister Klaus Holetschek betont: „Rund 76 Prozent der Pflegebedürftigen in Bayern werden zu Hause gepflegt, etwa 47 Prozent der insgesamt rund 400.000 Pflegebedürftigen ausschließlich durch Angehörige. Auch diese Menschen müssen wir vor einer Infektion mit dem lebensgefährlichen Coronavirus schützen.“

Das Ministerium stellt insgesamt eine Million Masken für pflegende Angehörige zur Verfügung. Diese sollen laut Ministerium zunächst durch das THW an die Landkreise verteilt werden.

Kostenlose FFP2-Masken für pflegende Angehörige

In einem nächsten Schritt wird der Landkreis Donau-Ries die Masken dann an die Städte und Gemeinden weiterreichen. In den Gemeindeverwaltungen sollen die Masken dann voraussichtlich ab der Kalenderwoche vier (25. bis 31. Januar) für die pflegenden Angehörigen bereitstehen. Ausgegeben werden sollen jeweils drei Masken an die Hauptpflegepersonen, die dabei ein Schreiben der Pflegekasse mit der Feststellung des Pflegegrades vorlegen sollen.

