05.01.2021

Corona: Ausbruch in Seniorenheim im Kreis Donau-Ries

Der Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries ist leicht gesunken. Derweil gab es einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand Dienstag, bei insgesamt 2855. Hiervon gelten 2233 Personen bereits wieder als genesen. In der Folge gelten momentan 551 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Die Anzahl der Verstorbenen bestätigten Indexfälle liegt heute bei 71 Personen.

Ein 79-jähriger positiv getesteter Patient starb am Montag im Stiftungskrankenhaus Nördlingen. Bei dem Verstorbenen waren laut Landratsamt erhebliche Grunderkrankungen bekannt. Ebenso starb am gleichen Tag auch im Nördlinger Stiftungskrankenhaus eine 58-jährige positiv getestete Patientin. Bei der Verstorbenen lagen ebenfalls erhebliche Grunderkrankungen vor, wie die Kreisbehörde in Donauwörth berichtet.

Der Inzidenzwert lag am Dienstag laut Robert-Koch-Institut bei 162,2. am Mittwoch bei 153,2

Aufgrund mehrerer positiver Schnelltests bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altenheims Haus St. Marien im Schloss Hochaltingen wurde eine Reihentestung am Sonntag für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims sowie am Montag für die Mitarbeiter durchgeführt. 21 Bewohner wurden bisher positiv auf Covid-19 getestet. Die schriftlichen Ergebnisse der Bewohnerinnen und Bewohner sowie sämtliche Ergebnisse des Personals stehen noch aus. Durch das Gesundheitsamt in Donauwörth wurde am Montag eine mündliche Quarantäne für alle Wohnbereiche sowie ein Besuchs- und Aufnahmestopp für das Heim ausgesprochen. Ausnahmen können in Palliativsituationen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gemacht werden, so das Landratsamt. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen