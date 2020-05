Corona: Bürgermeister verzichtet auf Teil von Gehalt

Plus Günther Pfefferer erwartet finanziell schwierige Zeiten für die Stadt Monheim. Deshalb verzichtet er auf Geld.

Weil er wegen der Corona-Krise auf Monheim finanziell schwierige Zeiten zukommen sieht, verzichtet Bürgermeister Günther Pfeffer auf einen Teil seiner Einkünfte.

Bürgermeister bekommt niedrigere Dienstaufwandsentschädigung und Fahrtkostenpauschale

Die Angelegenheit beschäftigte in der konstituierenden Sitzung den neuen Stadtrat. Norbert Meyer ( SPD) stellte den Antrag, zwei Tagesordnungspunkte vom nicht öffentlichen in den öffentlichen Teil der Zusammenkunft zu verlegen. Dem entsprach das Gremium mit großer Mehrheit. Es ging um die Festsetzung der Dienstaufwandsentschädigung von Bürgermeister Günther Pfefferer (CSU) sowie dessen Fahrtkostenpauschale.

Pfefferer hatte in der Einladung an die Ratsmitglieder erklärt, bei diesen beiden Punkten einen Gehaltsverzicht in Höhe von insgesamt 300 Euro monatlich anzubieten: „Damit möchte ich einen Beitrag zur Bewältigung der finanziell schwierigen Situation der Kommune in den nächsten Jahren leisten.“

Lob von der Zweiten Bürgermeisterin

Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber (PWG), die für beide Tagesordnungspunkte die Sitzungsleitung innehatte, nannte dies „einen feinen Zug“. Die Ratsmitglieder nahmen das Angebot des Verzichts geschlossen an.

