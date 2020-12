Corona: Der Zweifel an den Zahlen

Durch die Corona-Pandemie gehören Zahlen mittlerweile zum Alltag. Die Politik gründet auf ihnen alle Entscheidungen. Doch so viele Ziffern machen langsam müde.

Corona und die Zahlen, das ist so eine Stressbeziehung. Denn die Grundlage für all die Entscheidungen der Politik ist nun mal die Statistik. Fallzahlen, Inzidenzwert, Belegung der Intensivbetten – all das bestimmt über unseren Alltag. Einen Alltag, den wir schon jetzt als öde empfinden. Denn seien wir doch mal ehrlich: Gefühlt ist gerade alles unmöglich, was Spaß macht. Auch, wenn die Vernunft immer wieder sagt, dass es keine Alternative dazu gibt. Corona nervt.

RKI und Landratsamt Donau-Ries melden unterschiedliche Zahlen

Doch gestern war wieder so ein Tag, der einen an dem System der Zahlen und der Datenerhebung zweifeln lässt. Gerade an einem Tag, an dem die bayerische Landesregierung Ausgangssperren verhängt und den Katastrophenfall ausruft, registriert das RKI keinen einzigen neuen Corona-Fall für den Landkreis Donau-Ries. Es ist leider nicht die sehnlichst erwartete Wirksamkeit unser aller Entbehrungen.

Es ist ein ganz offensichtlicher Fehler in der Datenübertragung an diesem 8. Dezember 2020. Während das RKI eine Gesamtzahl von 2019 positiv Getesteten listet, stehen beim Landratsamt Donau-Ries 2044. Offizieller Maßstab und Richtwert mit allen Konsequenzen in Schule, Handel und nächtlicher Spazierrunde ist aber weiterhin die Inzidenzzahl des RKI – am Dienstag mit 116,6 angegeben und doch offensichtlich falsch.

Es bleibt ein schlechter Beigeschmack

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern hingegen sieht den Landkreis bei einer Gesamtzahl von 2036 mit einem Inzidenzwert von 130,06. Es ist nicht das erste Mal, dass die Meldezahlen so unterschiedlich ausfallen. Denn die Redaktion blickt täglich auf diese Statistiken.

Es bleibt ein schlechter Beigeschmack. Denn gefühlt hält man sich an die aktuellen Regeln, doch es wird einem gesagt, es helfe alles nichts. Also noch mehr Einschränkung, noch mehr Angst vor Ansteckung und Sorge um die Großeltern. Längst wünscht man sich ein Ende des Schreckens, aber wie es scheint, wird es ein Schrecken mit (noch?) offenem Ende.

