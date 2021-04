Corona: Die Infizierten im Landkreis Donau-Ries werden immer jünger

53 Prozent der der Personen, die im Donau-Ries-Kreis aktuell mit Corona infiziert sind, sind unter 30 Jahre alt. Im Vorjahr sah die Lage noch ganz anders aus.

Die Corona-Infizierten im Landkreis Donau-Ries werden immer jünger. Nach einer Auswertung der Zahlen aktuell positiv Getesteter ist eine Verschiebung der Altersstruktur gegenüber dem Vorjahr feststellbar, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Ein Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zeige vor allem, dass nun zunehmend Landkreisbürger der jüngeren Generation betroffen seien. Während 2020 noch etwa ein Drittel (32 Prozent) der positiv Getesteten älter als 60 Jahre waren, sei diese Gruppe aktuell nur noch zu 15 Prozent betroffen. Auf Personen unter 30 Jahren hingegen entfiel im Vorjahr etwa jedes fünfte positive Testergebnis (21 Prozent), aktuell mache diese Gruppe mehr als die Hälfte aller positiven Testergebnisse aus (53 Prozent) und ist damit mit Abstand am häufigsten betroffen.

Corona: Über 31.300 Erstimpfungen im Landkreis Donau-Ries

Welche Rolle hierbei den vornehmlich in älteren Altersgruppen verabreichten Impfungen zuzuschreiben ist, ist laut Landratsamt aktuell noch nicht eindeutig belegbar, da weitergehende Forschungen zur verminderten Übertragbarkeit nach Impfungen noch nicht zur Verfügung stehen. In den Zentren in Donauwörth und Nördlingen und durch die mobilen Teams sind in der vergangenen Woche jedenfalls 3.553 Impfungen durchgeführt wurden.

Insgesamt wurden in den Impfzentren 28.775 Dosen verabreicht. Zusätzlich wurden auch Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten durchgeführt, insgesamt waren dies bislang 2.590 (Stand 14. April). In Summe wurden damit bislang im Donau-Ries-Kreis 31.365 Impfungen verabreicht. Damit haben 17,43 Prozent der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Von diesen wurden inzwischen 6,01 Prozent zweimal geimpft.

Aktueller Inzidenzwert liegt bei 281,1

Die Zahl der Menschen im Landkreis, die sich seit Ausbruch der Pandemie insgesamt infiziert haben, liegt (Stand Montag, 13.30 Uhr) bei 4929. Hiervon gelten 4116 bereits wieder als genesen. Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle liegt der Kreisbehörde zufolge weiter bei 142. In der Folge gelten 671 Personen als aktuell positiv Getestete. Der Inzidenzwert lag am Montag laut Robert-Koch-Institut bei 281,1. 659 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Variante positiv getestet, sechs mit der südafrikanischen.

